شكرا لبحثكم عن خبر حملة مجتمعية لرصف طريق (لنجود - اقذيذ) بالشعيب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - | عادل حمران

دشن رجال الخير في مديرية الشعيب بمحافظة الضالع، امس السبت، الحملة المجتمعية الخيرية الثانية، لرصف الاماكن الوعرة في طريق لنجود اقذيذ بمديرية الشعيب بالضالع.

الحملة التي بدأها اولاد الشيخ علي مثنى القاضي بالف ريال سعودي لقيت تفاعلا مجتمعي وخيري كبير، شارك فيها المغترب والموظف والمواطن وحتى النساء والاطفال، نظرا لاهمية المشروع وحرص الناس على تنفيذه لتذليل حياة آلاف الآسر من ابناء سهم النجدي وخارجه.

ويستفيد من المشروع ابناء قرى ( ثوان ولنجود والصومعة ومهنان وعراعر و المشارع واقذيذ )، والذين ضلت معاناتهم سنين طويلة بسبب وعورة الطريق ومشقة السفر من هذه المناطق الى عاصمة المديرية بشكل شبه يومي، وتوجد في الطريق عقبات ومنحدرات ضيقة راح ضحيتها عدد من المسافرين خلال السنوات الماضية بسبب حوادث سقوط سياراتهم من منحدرات جبلية صعبة.

وشهدت مديرية الشعيب خلال الفترة الاخيرة تكاتف اجتماعي غير مسبوق، في عدد من المشاريع الخيرية والتنموية ابرزها رصف ( سوق العوابل وسفلتة طريق الشعيب بني مسلم وشق طريق الشهيد علي قاسم شريبة، ورص طريق العوابل المضو وغيرها من المشاريع الخيرية التي سطر خلالها ابناء الشعيب بكل فئاتهم افضل صور التكافل الاجتماعي وحلوا محل الدولة حين غابت بسبب الحرب ومشاكل البلد الكثيرة.