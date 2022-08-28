العليمي يرحب باستئناف عمل السفارة الروسية من العاصمة المؤقتة عدن

المنامة - ياسر ابراهيم - رحب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن الدكتور رشاد محمد العليمي، الأحد، باستئناف عمل السفارة الروسية من العاصمة المؤقتة عدن.



جاء ذلك خلال لقائه بمقر اقامته في العاصمة السعودية الرياض، القائم بأعمال السفارة الروسية لدى اليمن يفغيني كودروف، للبحث في التطورات اليمنية وجهود تحقيق السلام في البلاد، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وفي اللقاء، أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالعلاقات الثنائية التاريخية مع روسيا، ومواقف موسكو كعضو دائم في مجلس الأمن، الى جانب الشعب اليمني، وشرعيته الدستورية.



وأكد العليمي ترحيب المجلس والحكومة باستئناف عمل السفارة الروسية من العاصمة المؤقتة عدن، والدفع بالعلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين الى آفاق اوسع من التعاون والتنسيق المثمر في مختلف المجالات.



من جانبه أكد القائم بالأعمال الروسي، التزام موسكو بموقفها الثابت إزاء الملف اليمني، والجهود الرامية إلى تسوية سياسية شاملة في اليمن.

