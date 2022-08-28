شكرا لبحثكم عن خبر لملس يكرم الطالب علي نصر لتفوقه وحصوله على المركز الأول ويؤكد اهتمامه ودعمه بذوي الهمم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن /

كرم وزير الدولة محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس الطالب علي نصر الصوفي، من ذوي الاحتياجات الخاصة، لتفوقه في امتحانات الثانوية العامة وحصوله على المركز الأول في القسم الأدبي بنسبة 95 بالمائة.

وأشاد لملس بعزيمة وإرادة وتفوق الطالب علي نصر و حصوله على المركز الأول مشيرا إلى أن علي مثال يحتذى به في التغلب وتخطي الصعاب وتحقيق النجاح .

وأكد لملس أن السلطة المحلية على استعداد دائم لتقديم العون والمساعدة والوقوف بجانب ذوي الهمم،مثمنا دور وجهود أسرة الطالب علي نصر فهم أساس ومصدر النجاح .