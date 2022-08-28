شكرا لبحثكم عن خبر اللواء بن بريك يلتقي المدير العام التنفيذي للمؤسسة الاقتصادية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

*خاص | العاصمه عدن*

التقى اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأحد، العميد سامي صالح السعيدي، المدير التنفيذي العام للمؤسسة الاقتصادية اليمنية.

وفي اللقاء تم مناقشة الوضع الاقتصادي العام في المحافظات الجنوبية والحلول والمعالجات، بهدف التخفيف من معاناة المواطنين جراء الارتفاعات السعرية والمعاناة الاقتصادية.

وشدد اللواء بن بريك خلال اللقاء على ضرورة أن تعمل المؤسسة على توفير المتطلبات الأساسية من المواد الغذائية والاستهلاكية، وتقديمها بأسعار تشجيعية تراعي الظروف الاقتصادية للمواطنين.

واستعرض اللقاء السُبل الكفيلة بإنشاء المصانع التابعة للمؤسسة الاقتصادية وأهمها الصوامع ومصنع الملح، وإعادة تأهيل نشاط المجمعات الاستهلاكية في العاصمة عدن، ومحافظات الجنوب بشكل عام.

حضر اللقاء، المحامي عدنان الجنيدي، رئيس نقابة المحاميين الجنوبيين، والخضر الميسري، مدير العلاقات العامة في الجمعية