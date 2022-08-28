شكرا لبحثكم عن خبر مدير عام مديرية الحصين يفتتح مشروعي مياه ومركز صحي في منطقة حرير والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

الضالع_ خاص مصطفى ابا اليزيد

افتتح مدير عام مديرية الحصين الاستاذ صلاح محسن الحريري صباح اليوم الأحد الموافق 28 أغسطس 202‪2م مشروعي مياة في مركزي مرات ومثعده ووحدة صحية بمركز مرات بمنطقة حرير بمديرية الحصين بمحافظة الضالع.

ويتكون كل مشروع من مشاريع المياة من منظومة طاقة شمسية وخزان مياه ونقاط تجميع وتوفير خدمات المياة للأهالي".وبلغ تكلفة مشروع المياة بمركز مرات والذي يخدم ما لايقل عن400‪ أسرة 42000$ بينما بلغ تكلفة مشروع مياة مركز مثعده والذي يخدم ما لا يقل عن 180‪ أسرة 49000$ بتمويل من منظمة أكتد العالمية.

وفي الافتتاح الذي حضره رئيس الإدارة الاجتماعية بالمحافظة الاستاذ عبدالحميد طالب ومدير عام الهيئة العليا لمياة الريف الاستاذ غازي احمد سيف، أشار مدير عام مديرية الحصين الاستاذ صلاح الحريري إلى أهمية هذه المشاريع الحيوية في توفير احتياجات أبناء المناطق البعيده لتخفيف معاناتهم خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأكد الحريري أن مشاريع المياه تمثل أولوية في خطط وبرامج السلطة المحلية بالمديرية، مشيداً بدور المنظمات الداعمة في دعم المشاريع الخدمية التي يستفيد منها أبناء المجتمع حاثا على الحفاظ على المشاريع وملحقاتها بما يكفل ديمومتها والاستفادة منها ..لافتاً إلى أهمية تضافر جهود الجميع لتغطية احتياجات المواطنين.

وبعدها قام مدير عام مديرية الحصين صلاح الحريري بافتتاح وحدة صحية بمركز مرات بمنطقة حرير متفقداً انجاز أعمال الترميم والتأثيث الجديدة، وتعرف على شرح مفصل عما تقدمه الوحدة الصحية والمراكز الاخرئ من خدمات طبية لأهالي المنطقة.

بدورهم قدم المواطنين شكرهم وتقديرهم للسلطة المحلية بقيادة صلاح الحريري والجهود التي يبذلها في تقديم المشاريع الخدمية والتنموية في المنطقة والمديرية بشكل عام، والتي تخفف من معاناة المواطنين وتلبي احتياجاتهم في مختلف المجالات.

حضر افتتاح مشروعي المياة ممثلوا عن منظمة أكتد وعدد من الشخصيات الاجتماعية الاعتبارية بالمديرية.