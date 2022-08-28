شكرا لبحثكم عن خبر محافظ سقطرى يوجه بأستيعاب خريجين الدفعة الأولى من كلية الشرطة حضرموت من أبناء المحافظة في الأجهزة الأمنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

سقطرى / 28 / أغسطس/ 2022م

وجه محافظ محافظة أرخبيل سقطرى المهندس رأفت علي إبراهيم الثقلي مدير عام الشرطة في المحافظة على سرعة ترتيب أوضاع الضباط الخريجين من كلية الشرطة بمحافظة حضرموت الدفعة الأولى وتوزيعهم على مختلف الأجهزة الأمنية.

وأشار المحافظ الثقلي أتناء لقائه اليوم بمكتبه بديوان المحافظة الضباط الخريجين، ان الضباط الخريجين يعدون مكسب للمحافظة والجهاز الأمني فيها ونحرص في السلطة المحلية على سرعة أستيعابهم في مختلف الأجهزة الأمنية للأستفادة من قدراتهم وطاقاتهم الشبابية لأحداث تغيير ونهوض بالعمل الأمني والتعامل مع مختلف القضايا بلغة النظام والقانون.

وأشاد الثقلي بجهود الضباط على ما حققوه من نتائج مميزة في دراستهم بكلية الشرطة بمحافظة حضرموت والذي يمثل فخر ورافدا كبيرا للمحافظة لتطوير المنظومة الأمنية فيها.

من جانبهم عبروا الضباط الخريجين عن سعادتهم البالغة بهذا اللقاء مع المحافظ رأفت الثقلي مقدمين تهانئتهم لسعادته على نيله ثقة القيادة السياسية ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي بتعيينه محافظا للأرخبيل وقيادته في هذا المرحلة المهمة .. مؤكدين أنهم سيظلون جنود للمحافظة و الوطن للحفاظ على أمنه واستقراره.