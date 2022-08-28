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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح،، في العاصمة المؤقتة عدن مع مدير مشروع رأس المال البشري بمنظمة الصحة العالمية الدكتورة نيكول، ومسؤول التدخلات الصحية لمشاريع البنك الدولي بالمنظمة الدكتور قحطان الشعبي، عدد من الموضوعات المتصلة بالشأن الصحي وسبل تعزيزها.

وزير الصحة يبحث مع منظمة الصحة العالمية تعزيز التعاون في القطاع الصحي

وتناول اللقاء، التدخلات الراهنة للبنك الدولي في القطاعات الصحية المختلفة وأماكن هذه التدخلات ونوعيتها وكيفية تجاوز المعوقات التي تعترض سير الأداء فيها.

وثمن الدكتور بحيبح، الدور الكبير لمشاريع البنك الدولي في دعم القطاع الصحيوباعتباره الداعم الأساسي في مشروع رأس المال البشري و(كوفيد -١٩)..داعيًا إلى ضرورة تعزيز التواصل بين الوزارة والبنك وتشارك التقارير الدورية بالتنسيق المبكر لتلافي اي اشكاليات.. لافتًا إلى أهمية أن تعد الخطط المقبلة وفقًا لاحتياجات الوزارة وتوجيه الموارد بشكل أمثل بما يغطي الاحتياجات القائمة.

من جانبهما، أكد الدكتورة نيكول والدكتور الشعبي، على أهمية التنسيق المشترك بين الوزارة والبنك ومنظمة الصحة العالمية وإيجاد قاعدة عمل مشتركة تعمل على ترجمة الخطط والبرامج إلى حيز الواقع، والإستفادة القصوى من الدعم المقدم للصحة.. مشيرين إلى أنه سيتم الانتقال من برامج الدعم للطوارئ والانتقال بها نحو البرامج الدائمة..لافتين إلى حرص البنك والمنظمة الإسهام في تقوية النظام الصحي في البلاد.



انطلقت من مستشفى ابن خلدون العام بمحافظة لحج، اليوم، قافلة طبية إغاثية بتمويل كويتي وبإشراف جمعية الصفا الإنسانية.

وتستهدف القافلة التي تنفذها مؤسسة اليتامى الخيرية التنموية، 1500 طفلًا وطفلة حيث سيتم معاينتهم وتقديم التحاليل الطبية والعلاجات اللازمة المجانية لهم، بالاضافة إلى اعداد مماثلة في كل من محافظتي لحج وتعز.

بحث وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر برئاسةمنسقة قسم المياه والإسكان باللجنة الدولية للصليب الأحمر أنتونيتا فاولا، ونائب رئيس البعثة جوفيندا براساد ماهال، نشاط اللجنة في قطاع المياه والصحة البيئة وعدد من التدخلات الحالية التي تساهم في تخفيف معاناة المواطنين.

ورحب الوزير الشرجبي، برفع وثيقة عمل لتحديث المخطط التوجيهي لمدينة عدن والشبكة الحالية للمياه والصرف الصحي مع الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الحالية وإدخال الطاقة البديلة والتغيرات المناخية..موجهًا بسرعة دعم الفكرة وضرورة الخروج بخارطة طريق للتدخلات في عدن.

وشدد وزير المياه والبيئة، على ضرورة الاستفادة من التجارب السابقة والدراسات التي تمت سابقًا في المخطط التوجيهي لعدن عام 2009م والبناء في اعداد الوثيقة والمقترح للعرض على المانحين خلال نقطة الاتصال التي سيتم تعيينه من الوزارة..مثمنًا جهود فريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر واهتمامهم بهذا الجانب المهم الذي سيعكس العلاقة الوطيدة بين الوزارة واللجنة الدولية للصلب الأحمر الممتدة لعقود من الزمن.

ناقش لقاء عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، اليوم، بين مدير فرع الهيئة العامة للمصائد السمكية بمحافظة شبوة الدكتور محمد الواحدي، ومدير محفظة المياه والزراعة والثروة السمكية بالبرنامج السعودي لإعادة أعمار وتنمية اليمن المهندس ناصر الشهري، القضايا المتعلقة بمعالجة مشاكل القطاع السمكي.

وتم خلال الاتصال الإتفاق على عدد من الخطوات والإجراءات التي من شأنها تمكين البرنامج السعودي، من تنفيذ مشاريعه وأنشطته في المحافظة.

بدأت بالعاصمة المؤقتة عدن، الدورة التدريبية بمجال الاسعافات الاولية لأفراد الأمن بعدن والتي ينظمها معهد الاحقاف العالي للعلوم الطبية.

وتهدف الدورة على مدى ثلاثة ايام، تزويد 25 متدربًا ومتدربة من مختلف وحدات أمن عدن، بالمعارف والمهارات النظرية والتطبيقية بطرق الاسعاف لحالات الاختناق والانفجارات والنزيف والحروق والكسور بانواعها وكيفية الإنعاش القلبي التنفسي والطرق الآمنة لنقل المصابين من مواقع الخطر، اضافة إلى التعريف بأهداف ومسؤوليات المسعف الاخلاقية والمهنية تجاه المصابين.

و اشار مدير عام التنمية البشرية بوزارة الصحة العامة والسكان الدكتور غسان باجيبل، ومدير إدارة التدريب والتأهيل بإدارة أمن عدن العقيد مثنى ناصر صالح، وعميد معهد الاحقاف الدكتور محمد سعيد بامعيله، إلى أهمية انعقاد الدورة لإكساب المشاركين معارف جديدة في مجال تقديم خدمات الإسعافات الأولية في الوحدات الامنية بصورة متميزة.

