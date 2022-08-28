شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي يستقبل السفير البريطاني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استقبل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم، بمقر اقامته في العاصمة السعودية الرياض، سفير المملكة المتحدة لدى اليمن، ريتشارد اوبنهايم، للبحث في المستجدات اليمنية والجهود الدولية من اجل استعادة السلام والاستقرار في البلاد.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي يستقبل السفير البريطاني

وفي اللقاء، اشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وموقف المملكة المتحدة الثابت من الملف اليمني بوصفها حاملة القلم في مجلس الامن، ومتطلبات تحقيق السلام العادل والشامل، وحماية الحقوق والحريات المكفولة بموجب القانون الدولي.

واكد الرئيس، انفتاح مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة على كافة المبادرات والجهود الرامية إلى تحقيق السلام في اليمن وفقًا للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية، ومقررات مؤتمر الحوار الوطني، والقرارات الدولية ذات الصلة، وخصوصًا القرار 2216.

من جانبه عرض السفير البريطاني، مستجدات الجهود الدولية في هذا السياق، وفرص تجديد الهدنة القائمة بما يضمن فتح طرق تعز، والمحافظات الاخرى، والبناء عليها للتقدم في ملفات اقتصادية وانسانية اخرى.



ناقش اجتماع عقد، اليوم، برئاسة وزير الأشغال العامة والطرق المهندس سالم الحريزي، ومحافظ المهرة محمد علي ياسر، احتياجات المحافظة من المشاريع التنموية.

وفي الاجتماع بحضور وكلاء الوزارة وقيادة السلطة المحلية وإدارة صندوق صيانة الطرق والجسور، أكد الوزير الحريزي، حرص الوزارة على تحقيق التنمية بمحافظة المهرة..مشيرًا إلى جملة من المشاريع التي سيتم تدشينها في المحافظة خلال الفترة القريبة والتي تم توقيع عقودها بوزارة الاشغال مؤخرًا بالعاصمة المؤقتة عدن.

من جانبه، أستعرض محافظ المهرة، التحديات التي توادجه المحافظة واحتياجاتها من المشاريع الخدمية والتنموية.



وضع وزير الأشغال العامة والطرق المهندس سالم الحريزي، ومحافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر، اليوم، حجر الأساس لمشروع استكمال ترميم حفريات لبعض الشوارع الداخلية لمدينة الغيضة، ومشروع إنشاء ثلاث عبارات لطريق الغيضة - شحن، بتمويل من صندوق صيانة الطرق وتنفيذ المؤسسة العامة للطرق والجسور.

ويشمل مشروع الترميم، صيانة عدد من شوارع مدينة الغيضة المتضررة من إعصار "لبان" وإعادة تأهيلها ضمن الجهود المبذولة لتحسين المدينة وتطويرها.

كما تفقد وزير الأشغال ومحافظ المهرة، ومعهم الأمين العام للمجلس المحلي سالم نيمر، ووكيلي المحافظة العميد مختار بن عويّض، ومحمد رعفيت، سير الأعمال الإنشائية الجارية في مشروع ترميم شوارع المدينة وإعادة تأهيل الأجزاء المتضررة منها.

وشدد الوزير الحريزي، على مضاعفة الجهود وسرعة الإنجاز لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين بسبب الحفريات وسهولة حركة تنقلهم في المدينة.،مؤكدًا حرص قيادة الوزارة على تنفيذ مشاريع الطرق في محافطة المهرة.

ناقش اجتماع موسع عقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة، وزير الكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يمين واقع الكهرباء والتحديات التي تواجهها في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلد.

وتطرق اللقاء الذي ضم مدراء مناطق الكهرباء في عموم المحافظات المحررة، إلى السبل الكفيلة لتحسين خدمة الكهرباء وتحقيق كافة الاصلاحات المطلوبة في قطاع الكهرباء لتلبية تطلعات المواطنين في هذا الشأن.

وخلال اللقاء استعرض معالي الوزير مانع بن يمين رؤية الوزارة والمسؤوليات التي تقع على عاتقها للنهوض بواقع خدمة الكهرباء ومواكبة الطلب المتزايد على خدمة الكهرباء ورفع القدرات التوليدية للمحطات واحراز النجاح المطلوب والعمل بروح الفريق الواحد والتنسيق المشترك بين كافة قطاعات الكهرباء لتحقيق النتائج المرجوة

وشدد على ضرورة استعادة المؤسسة العامة للكهرباء لدورها المطلوب والحيوي في الأشراف على كافة مناطق الكهرباء في عموم المحافظات المحررة بما يساهم من تعزيز اداء ودور المناطق في خدمة المواطنين والقيام بواجباتها. وتحصيل الايرادات.. لافتًا إلى أن الوزارة تضع نصب أعينها تحقيق افضل النتائج المرجوة وتولى مصالح الموطنين اهتمامًا كبيرًا.

وأكد الوزير بن يمين اهتمام قيادة الدولة ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة بقطاع الكهرباء وتقديم الدعم من أجل النهوض بواقع الخدمة موجها كافة المناطق في اعداد الخطط والتصورات المطلوبة والتحلي بالواقعية المطلوبة الخالية من تعقيدات الماضي وتبادل المقترحات والافكار بسلاسة ومراعاة الواقع.. لافتًا إلى أنه ليس امامنا سوى طريق واحد هو النجاح ولا غير وعلينا ان نحول من المعاناة إلى روح للابداع والابتكار للحلول الخلاقة.