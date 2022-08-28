شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي يستقبل القائم بالاعمال الروسي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمقر اقامته في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الاحد، القائم باعمال السفارة الروسية لدى اليمن يفغيني كودروف، للبحث في التطورات اليمنية وجهود تحقيق السلام في البلاد.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي يستقبل القائم بالاعمال الروسي

وفي اللقاء، اشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالعلاقات الثنائية التاريخية مع روسيا، ومواقف موسكو كعضو دائم في مجلس الامن، إلى جانب الشعب اليمني، وشرعيته الدستورية.

واكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ترحيب المجلس والحكومة باستىئناف عمل السفارة الروسية من العاصمة المؤقتة عدن، والدفع بالعلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين إلى آفاق اوسع من التعاون والتنسيق المثمر في مختلف المجالات.

من جانبه اكد القائم بالاعمال الروسي، التزام موسكو بموقفها الثابت ازاء الملف اليمني، والجهود الرامية إلى تسوية سياسية شاملة في اليمن.

استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم، بمقر اقامته في العاصمة السعودية الرياض، سفير المملكة المتحدة لدى اليمن، ريتشارد اوبنهايم، للبحث في المستجدات اليمنية والجهود الدولية من اجل استعادة السلام والاستقرار في البلاد.

وفي اللقاء، اشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وموقف المملكة المتحدة الثابت من الملف اليمني بوصفها حاملة القلم في مجلس الامن، ومتطلبات تحقيق السلام العادل والشامل، وحماية الحقوق والحريات المكفولة بموجب القانون الدولي.

واكد الرئيس، انفتاح مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة على كافة المبادرات والجهود الرامية إلى تحقيق السلام في اليمن وفقًا للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية، ومقررات مؤتمر الحوار الوطني، والقرارات الدولية ذات الصلة، وخصوصًا القرار 2216.

من جانبه عرض السفير البريطاني، مستجدات الجهود الدولية في هذا السياق، وفرص تجديد الهدنة القائمة بما يضمن فتح طرق تعز، والمحافظات الاخرى، والبناء عليها للتقدم في ملفات اقتصادية وانسانية اخرى.

ناقش اجتماع عقد، اليوم، برئاسة وزير الأشغال العامة والطرق المهندس سالم الحريزي، ومحافظ المهرة محمد علي ياسر، احتياجات المحافظة من المشاريع التنموية.

وفي الاجتماع بحضور وكلاء الوزارة وقيادة السلطة المحلية وإدارة صندوق صيانة الطرق والجسور، أكد الوزير الحريزي، حرص الوزارة على تحقيق التنمية بمحافظة المهرة..مشيرًا إلى جملة من المشاريع التي سيتم تدشينها في المحافظة خلال الفترة القريبة والتي تم توقيع عقودها بوزارة الاشغال مؤخرًا بالعاصمة المؤقتة عدن.

من جانبه، أستعرض محافظ المهرة، التحديات التي توادجه المحافظة واحتياجاتها من المشاريع الخدمية والتنموية.

أقر اجتماع عقد، اليوم، برئاسة محافظ لحج اللواء الركن أحمد تُركي، فتح مقار جديدة للسلطة المحلية بمديرية تُبن ومكتب الأشغال العامة والطرق ومكتب الضرائب بالمديرية.

و أقر الاجتماع، تشكيل لجنة برئاسة الوكيل الأول لمحافظة لحج اللواء الركن البَكرِي، لحل الإشكالات القائمة حاليًا في جانب التداخلات الاختصاصية في الأعمال الرسمية، ما بين مديريَتَي تُبَن والمُسَيمِير.

كما اقر الاجتماع تشكيل لجنة برئاسة مدير مكتب الأشغال العامة، للنزول الميداني والوقوف أمام الأسباب التي أدت إلى عدم استكمال مشروع طريق منطقة حَذوَة بمديرية المُسَيمِير، لوضع الحلول الناجعة لها.

وكان المحافظ، افتتح، اليوم، أعمال دورة المناقصات والمزايدات التدريبية الخاصة بتطوير قدرات لجنة المناقصات والمزايدات بمحافظة لحج، والسلطة المحلية ومكاتبها التنفيذية بمديرية الحَوطَة بالمحافظة، ضمن مشروع بناء مهارات المحليات للاستعداد من أجل التعافي وإعادة الإعمار في اليمن، التي ينظِّمها الصندوق الاجتماعي للتنمية بالعاصمة المؤقتة عدن، على مدار ستة أيام متتالية، بتمويل من صندوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإدارة البنك الدولي وبواسطة البنك الإسلامي للتنمية.