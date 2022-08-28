شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس اليمني يستقبل القائم بالاعمال الروسي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

استقبل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمقر اقامته في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الاحد، القائم باعمال السفارة الروسية لدى اليمن يفغيني كودروف، للبحث في التطورات اليمنية وجهود تحقيق السلام في البلاد.

وفي اللقاء، اشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالعلاقات الثنائية التاريخية مع روسيا، ومواقف موسكو كعضو دائم في مجلس الامن، الى جانب الشعب اليمني، وشرعيته الدستورية.

واكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ترحيب المجلس والحكومة باستىئناف عمل السفارة الروسية من العاصمة المؤقتة عدن، والدفع بالعلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين الى آفاق اوسع من التعاون والتنسيق المثمر في مختلف المجالات.

من جانبه اكد القائم بالاعمال الروسي، التزام موسكو بموقفها الثابت ازاء الملف اليمني، والجهود الرامية إلى تسوية سياسية شاملة في اليمن.