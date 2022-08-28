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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وضع وزير الأشغال العامة والطرق المهندس سالم الحريزي، ومحافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر، اليوم، حجر الأساس لمشروع استكمال ترميم حفريات لبعض الشوارع الداخلية لمدينة الغيضة، ومشروع إنشاء ثلاث عبارات لطريق الغيضة - شحن، بتمويل من صندوق صيانة الطرق وتنفيذ المؤسسة العامة للطرق والجسور.

وضع حجر أساس لمشروعي استكمال ترميم شوارع الغيضة وإنشاء عبارات لطريق الغيضة - شحن

ويشمل مشروع الترميم، صيانة عدد من شوارع مدينة الغيضة المتضررة من إعصار "لبان" وإعادة تأهيلها ضمن الجهود المبذولة لتحسين المدينة وتطويرها.

كما تفقد وزير الأشغال ومحافظ المهرة، ومعهم الأمين العام للمجلس المحلي سالم نيمر، ووكيلي المحافظة العميد مختار بن عويّض، ومحمد رعفيت، سير الأعمال الإنشائية الجارية في مشروع ترميم شوارع المدينة وإعادة تأهيل الأجزاء المتضررة منها.

وشدد الوزير الحريزي، على مضاعفة الجهود وسرعة الإنجاز لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين بسبب الحفريات وسهولة حركة تنقلهم في المدينة.،مؤكدًا حرص قيادة الوزارة على تنفيذ مشاريع الطرق في محافطة المهرة.

عقد اجتماع موسع، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وزير وزارة الإدارة المحلية حسين الاغبري، لمناقشة تعزيز الحكم المحلي الشامل وبناء السلام في اليمن.

وفي الاجتماع، الذي ضم مدير قسم الشرق الأوسط وإفريقيا بمؤسسة برجهوف الألمانية الدكتور أوليفر ولز وبحضور وكيل الوزارة لقطاع الموارد المالية المحلية والتمويل عوض مَشْبح، وعدد من ممثلي مؤسسة برجهوف، وموظفي الوزارة جرى مناقشة مستفيضة حول المهام والأنشطة المنجزة للمؤسسة والمنتدى خلال العام 2021م وكذا الصعوبات التي يواجهها المنتدى.

وأشاد الأغبري بالجهود التي تبذلها مؤسسة برجهوف الألمانية، في تنفيذهم للعديد من الانشطة والبرامج الخاصة بالمفاهيم وأسس اللامركزية، واللامركزية المالية، والتنمية المحلية ونظام السلطة المحلية وذلك بالتنسيق مع منظمات المجتمع المحلي وغيرها من الجهات ذات العلاقة... مؤكدًا على أهمية دور الشركاء المحليين في تنفيذ المشاريع التنموية والهادفة إلى تأهيل السلطات المحلية وبذل الجهد لمساعدة السلطات المحلية في إدارة المؤسسات وتعزيز الإيرادات وتنمية المحليات.

وأوضح، ممثلوا مؤسسة برجهوف الألمانية، ألاهداف وطبيعة الانشطة والمهام المنفذة، ودور الشركاء المنفذون..مثمنين دور الوزارة والاهتمام للتنسيق والتخطيط لتنفيذ البرامج الهادفة لتأهيل وتدريب الكوادر البشرية للسلطات المحلية.

تسلم وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك، اليوم، نسخة من أوراق اعتماد سفير دولة الكويت لدى بلادنا فلاح بداح الحجرف.

وخلال اللقاء، رحب بن مبارك بالسفير الكويتي، واستعرض معه العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين والبلدين الشقيقين.. مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للسفير الكويتي للقيام بمهامه.

كما عبر الدكتور بن مبارك، عن تمنياته للسفير الكويتي بالتوفيق والنجاح في اداء مهام عمله بما يوطد العلاقات التعاونية والدفع بها إلى افاق ارحب.

من جانبه عبر السفير الكويتي، عن سعادته بتمثيل بلاده لدى الجمهورية اليمنية وذلك لما تحظى به من مكانة واهتمام عالي من القيادة الكويتية..معربًا عن عزمه لتوسيع وتعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين نحو المزيد من التقدم والازدهار..مؤكدًا موقف بلاده الثابت لمجلس القيادة الرئاسي ووقوفها إلى جانب وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه ودعم الجهود الدولية والاقليمية التي تبذل في تحقيق السلام العادل والشامل وإنهاء الحرب.

حضر اللقاء رئيس دائرة مكتب وزير الخارجية السفير عبدالقادر هادي.

اطلع فريق حكومي من محافظة مأرب خلال زياراتٍ ميدانية على تجارب عدد من المؤسسات الحكومية والقطاعات الخدمية في العاصمة الرواندية كيغالي؛ وإمكانية الاستفادة منها في التعافي وإعادة الاعمار والتنمية بمأرب وذلك ضمن برنامج زيارته الرسمية لرواندا التي تستمر عدة أيام.

واستهل الفريق جولته الميدانية بزيارة متحف "لنتذكر" وسط العاصمة كيغالي؛ الذي يوثق جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي شهدتها رواندا في تسعينيات القرن الماضي وكذلك نصب "جيسوزي" التذكاري حيث دُفن أكثر من ربع مليون شخص من ضحايا هذه الإبادة من أبناء قبائل التوتسي.

وزار الفريق الحكومي ومؤسسات ومنشئات حكومية خدمية واطلعوا على أنشطتها وآليات عملها ومستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين ومدى الاستفادة من التجارب والمشاريع الخدمية الناجحة في تطوير وتحديث المنظومة الخدمية في محافظة مأرب.

كما زار الفريق الحكومي وزارة البنية التحتية وناقش مع المسؤولين إمكانية الاستفادة من التجربة الرواندية الرائدة في هذا القطاع، واستمعوا من المسؤولين إلى شرح موجز عن تجربتهم في إعادة الاعمار وبناء وتشييد المدن الحضرية ووحدات الجوار التابعة لها بأسلوب عصري حديث تتوفر فيه كل المقومات والخدمات الأساسية بالاضافة إلى مشاريع إعادة تأهيل المناطق العشوائية والأسواق الشعبية وتحسينها وإيصال الخدمات الاساسية إليها.

واطلع الفريق على قرية الكرامة السكنية النموذجية كإحدى نماذج مشاريع التخطيط الحضرية الناجحة من الميدان، والتقوا بسكانها الذين تم نقلهم من مناطق العشوائيات وتسكينهم في القرية،وتعرفوا منهم على مستوى الخدمات المقدمة لهم في القرية مقارنة بمناطقهم السابقة في العشوائيات.

وفي جانب المياه والكهرباء والاصحاح البيئي التقى فريق مأرب الحكومي بقيادة هيئة المياه والطاقة والصرف الصحي وناقشوا معهم عددًا من القضايا والمواضيع ذات الصلة بهذه القطاعات الحيوية قبل أن يرافقونهم في جولةٍ ميدانية إلى عدد من محطات الكهرباء والتحلية ومعالجة الصرف الصحي، كما اطلع الفريق على آليات تنظيم النقل في المدينة والنظافة والتحسين ووسائل جمع المخلفات وفرزها وإتلافها وأساليب تدويرها بطرق علمية حديثة وصديقة للبيئة وكيفية استغلال ما تم إعادة تدويره منها في بناء وتشييد المدن وتحسينها.

