شكرا لبحثكم عن خبر الجيش الجنوبي يواصل بسط نفوذه في أبين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تسلمت القوات المسلحة الجنوبية صباح اليوم الأحد معسكر العرقوب الواقع شمال مدينة شقرة في محافظة أبين. وتأتي تحركات القوات الجنوبية ضمن عملية سهام الشرق لمواجهة خطر التنظيمات الإرهابية ودحرها من المحافظة. وانطلقت العملية قبل أيام بأوامر مباشرة من الرئيس عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وسط ترحيب شعبي.

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