للمرة الثانية خلال أسبوع.. تضرر خطوط الكهرباء في مديريات وادي حضرموت بسبب الأمطار والصواعق

المنامة - ياسر ابراهيم - انقطع التيار الكهربائي جراء تضرر شبكة خطوط التيار الكهربائي ، في عدد من مديريات وادي حضرموت(شرقي اليمن) بسبب الأمطار الغزيرة والصواعق المصاحبة لها.



وأوضحت المؤسسة العامة للكهرباء بوادي حضرموت، في بيان لها، تابعه "يمن شباب نت"، أن بعض الخطوط تضررت بسبب الأمطار الغزيرة المصحوبة بالصواعق.



وذكرت أن الخطوط المتضررة هي، (خط تريم 33kv المغذي لمحطتي (الغرف- عيديد)، نتيجة تضرر أحد أعمدة الضغط العالي بالخط واحتراقه متأثراً بصاعقة رعدية، وخط شعب أحمد 33kv المغذي لمحطات(مريمه-تريم-الخون)، وخط السويري 11kv المتغذي من محطة الغرف).



ومساء أمس السبت، هطلت أمطار غزيرة على عدد من المناطق في وادي حضرموت، مصحوبة بصواعق رعدية.



والاسبوع المنصرم تضررت عددا من خطوط الكهرباء الناتجة عن الأمطار الغزير المصحوبة بالرياح والصواعق.

