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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حمل وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، مليشيا الحوثي الارهابية التابعة ﻹيران المسئولية الكاملة عن سلامة الصحفي توفيق المنصوري، وكافة زملاءه الصحفيين المخفيين قسرا في معتقلاتها غير القانونية منذ سبعة أعوام.

معمر الارياني يحمل مليشيا الحوثي المسئولية عن سلامة الصحفي المنصوري ورفاقه

واوضح معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية "سبأ" ان المعلومات التي حصلت عليها اسرة الصحفي المنصوري تؤكد تدهور وضعه الصحي بعد اصابته بعدد من الامراض المزمنة جراء التعذيب وسوء المعاملة وافتقاره ﻷدنى مقومات الحياة.

ودعا الارياني منظمات حقوق الانسان وحماية الصحفيين وكافة الاعلاميين والصحفيين والحقوقيين والنشطاء حول العالم للتضامن مع الصحفي المنصوري ورفاقه، والتنديد بظروف اعتقالهم السيئة، وتشكيل ضغط للمطالبة بملاحقة المسئولين عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق الصحفيين والصحافة في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية.



وطالب الارياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الاممي والامريكي القيام بمسئولياتهم القانونية والاخلاقية والضغط على مليشيا الحوثي لتوفير الرعاية الصحية العاجلة للصحفي المنصوري واطلاقه وباقي زملائه الصحفيين فورا دون قيد أو شرط، والتوقف عن استخدامهم ورقة للابتزاز والمساومة السياسية.



اطلع فريق حكومي من محافظة مأرب خلال زياراتٍ ميدانية على تجارب عدد من المؤسسات الحكومية والقطاعات الخدمية في العاصمة الرواندية كيغالي؛ وإمكانية الاستفادة منها في التعافي وإعادة الاعمار والتنمية بمأرب وذلك ضمن برنامج زيارته الرسمية لرواندا التي تستمر عدة أيام.

واستهل الفريق جولته الميدانية بزيارة متحف "لنتذكر" وسط العاصمة كيغالي؛ الذي يوثق جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي شهدتها رواندا في تسعينيات القرن الماضي وكذلك نصب "جيسوزي" التذكاري حيث دُفن أكثر من ربع مليون شخص من ضحايا هذه الإبادة من أبناء قبائل التوتسي.

وزار الفريق الحكومي ومؤسسات ومنشئات حكومية خدمية واطلعوا على أنشطتها وآليات عملها ومستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين ومدى الاستفادة من التجارب والمشاريع الخدمية الناجحة في تطوير وتحديث المنظومة الخدمية في محافظة مأرب.

كما زار الفريق الحكومي وزارة البنية التحتية وناقش مع المسؤولين إمكانية الاستفادة من التجربة الرواندية الرائدة في هذا القطاع، واستمعوا من المسؤولين إلى شرح موجز عن تجربتهم في إعادة الاعمار وبناء وتشييد المدن الحضرية ووحدات الجوار التابعة لها بأسلوب عصري حديث تتوفر فيه كل المقومات والخدمات الأساسية بالاضافة إلى مشاريع إعادة تأهيل المناطق العشوائية والأسواق الشعبية وتحسينها وإيصال الخدمات الاساسية إليها.

واطلع الفريق على قرية الكرامة السكنية النموذجية كإحدى نماذج مشاريع التخطيط الحضرية الناجحة من الميدان، والتقوا بسكانها الذين تم نقلهم من مناطق العشوائيات وتسكينهم في القرية،وتعرفوا منهم على مستوى الخدمات المقدمة لهم في القرية مقارنة بمناطقهم السابقة في العشوائيات.

وفي جانب المياه والكهرباء والاصحاح البيئي التقى فريق مأرب الحكومي بقيادة هيئة المياه والطاقة والصرف الصحي وناقشوا معهم عددًا من القضايا والمواضيع ذات الصلة بهذه القطاعات الحيوية قبل أن يرافقونهم في جولةٍ ميدانية إلى عدد من محطات الكهرباء والتحلية ومعالجة الصرف الصحي، كما اطلع الفريق على آليات تنظيم النقل في المدينة والنظافة والتحسين ووسائل جمع المخلفات وفرزها وإتلافها وأساليب تدويرها بطرق علمية حديثة وصديقة للبيئة وكيفية استغلال ما تم إعادة تدويره منها في بناء وتشييد المدن وتحسينها.

ناقش اجتماع موسع عقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة، وزير الكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يمين واقع الكهرباء والتحديات التي تواجهها في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلد.

وتطرق اللقاء الذي ضم مدراء مناطق الكهرباء في عموم المحافظات المحررة، إلى السبل الكفيلة لتحسين خدمة الكهرباء وتحقيق كافة الاصلاحات المطلوبة في قطاع الكهرباء لتلبية تطلعات المواطنين في هذا الشأن.

وخلال اللقاء استعرض معالي الوزير مانع بن يمين رؤية الوزارة والمسؤوليات التي تقع على عاتقها للنهوض بواقع خدمة الكهرباء ومواكبة الطلب المتزايد على خدمة الكهرباء ورفع القدرات التوليدية للمحطات واحراز النجاح المطلوب والعمل بروح الفريق الواحد والتنسيق المشترك بين كافة قطاعات الكهرباء لتحقيق النتائج المرجوة

وشدد على ضرورة استعادة المؤسسة العامة للكهرباء لدورها المطلوب والحيوي في الأشراف على كافة مناطق الكهرباء في عموم المحافظات المحررة بما يساهم من تعزيز اداء ودور المناطق في خدمة المواطنين والقيام بواجباتها. وتحصيل الايرادات.. لافتًا إلى أن الوزارة تضع نصب أعينها تحقيق افضل النتائج المرجوة وتولى مصالح الموطنين اهتمامًا كبيرًا.

وأكد الوزير بن يمين اهتمام قيادة الدولة ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة بقطاع الكهرباء وتقديم الدعم من أجل النهوض بواقع الخدمة موجها كافة المناطق في اعداد الخطط والتصورات المطلوبة والتحلي بالواقعية المطلوبة الخالية من تعقيدات الماضي وتبادل المقترحات والافكار بسلاسة ومراعاة الواقع.. لافتًا إلى أنه ليس امامنا سوى طريق واحد هو النجاح ولا غير وعلينا ان نحول من المعاناة إلى روح للابداع والابتكار للحلول الخلاقة.