شكرا لبحثكم عن خبر عاجل | الرئيس عيدروس الزبيدي يصدر قرارا جديدا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم السبت، القرار رقم 8 لعام 2022، بشأن تشكيل فريقي الحوار الوطني الجنوبي. وتضمن القرار المواد التالية: مادة(1): يشكّل فريقي الحوار الوطني الجنوبي من الآتي: أولاً: فريق الحوار الوطني الجنوبي الداخلي: 1. د. صالح محسن الحاج رئيساً لفريق الحوار الداخلي 2. عبدالسلام قاسم مسعد نائباً لرئيس الفريق 3. د. نازلين أحمد عمر عبدالعزيز عضواً 4. عبدالكريم أحمد سعيد عضواً 5. عبدالناصر صالح محمد الجعري عضواً 6. صالح حسين أحمد الفردي عضواً 7. د. جمال قاسم صالح النعس عضواً 8. د. صالح مقطن حيمد باقطيان عضواً 9. د. جاكلين منصور أحمد البطاني عضواً 10. علي زين بن شنظور عضواً 11. سالم صالح محمد ناصر الدياني عضواً 12. نصر صالح محمد هرهرة عضواً 13. عوض علي سعيد بلحاف عضواً 14. فهيم سيف علي سعيد سكرتير ومقرر الفريق ثانياً: فريق الحوار الوطني الجنوبي الخارجي 1. أحمد عمر بن فريد رئيساً لفريق الحوار الخارجي 2. د. علي صالح علي أبو شامة نائباً لرئيس الفريق 3. د. علي ناصر حيدرة الزامكي عضواً 4. د. سعيد سالم سعيد الجريري عضواً 5. عادل صادق محسن الشبحي عضواً 6. الخضر نصر محمد السليماني عضواً 7. يحيى صالح عيسى بن عفرار عضواً مادة(2): يكلّف الفريقين بإجراء مشاورات وحوارات مع النخب والشخصيات والمكونات الجنوبية. مادة(3): يعمل الفريقين وفق خطة عمل يقرها رئيس المجلس، ويرفعا تقارير دورية عن نتائج المشاورات والحوارات لرئيس المجلس. مادة(4): للفريقين الاستعانة بمن يروه مناسباً من الشخصيات الاعتبارية الجنوبية، أو من أعضاء الجمعية الوطنية. مادة (5): يلغى أي قرار من سابق ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بوسائل إعلام المجلس.

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