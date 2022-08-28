وعود بتلبية مطالبهم.. نقابة المعلمين بتعز تعلن تعليق الإضراب ابتداء من اليوم

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت نقابة المعلمين في محافظة تعز، السبت، تعليق الإضراب اعتبارا من اليوم الأحد، بعد أيام من إعلانها بدء إضراب شامل للمطالبة برفع مرتباتهم وإنتظام صرفها.

وقال بيان صادر عن نقابة المعلمين اليمنيين بمحافظة تعز، إنها قررت تعليق الإضراب من اليوم الأحد، بعد أن توصلت لاتفاق مع السلطة المحلية على تشكيل لجنة لمتابعة حقوق المعلمين والتربويين.

وشُكلت اللجنة برئاسة وكيل أول المحافظة عبدالقوي المخلافي وعضوية مسؤولي المكاتب التنفيذية ومدير عام فرع البنك المركزي ونقيب المعلمين.

وأوضح بيان النقابة أن محافظ البنك المركزي في عدن وعد بصرف العلاوات السنوية للمعلمين في شهر أكتوبر القادم، مشددا على ضرورة التحرك الجاد من قبل جميع المسؤولين من أجل صرف العلاوات السنوية وإنجاز إجراءات بقية الحقوق والعاجلة.

وأكد بيان النقابة استمرارهم المطالبة بحقوق المعلمين، من خلال اللجنة المذكورة ومتابعة كل جديد حتى يتم الإستجابة لمطالبهم.

وبدأ المعلمون في تعز الأسبوع الماضي، رفع الشارات الحمراء والاضراب الجزئي عن العمل للحصتين الاخيرتين ليومي الأربعاء والخميس والتوقف عن العمل الساعة الاخيرة من الدوام لموظفي التربية والتعليم.

وكانت النقابة قد أعلنت بدء تنفيذ اضراب شامل ابتداء من اليوم الأحد؛ نتيجة عدم الاستجابة لمطالبها.