شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إحباط مخطط إرهابي لاستهداف محافظ شبوة.. حائط صد الإخوان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت سلطات شبوة، السبت، إحباط مخطط إرهابي لاستهداف محافظ المدينة، عوض ابن الوزير العولقي، بعد أيام من صد تمرد لتنظيم الإخوان الإرهابي.

وزرعت خلية إجرامية يعتقد انتماؤها للإخوان عبوة ناسفة شديدة التفجير بشكل مموه في الطريق الحيوي الرابط بين مدينتي "عتق" و"نصاب" وذلك في محاولة استهداف محافظ شبوة الذي كان في زيارة ميدانية تفقدية.

وفي بيان لسلطات شبوة، قالت إن الأجهزة الأمنية نجحت في تفكيك العبوة الناسفة وانتزاع الصاعق وفصل دائرتها الإلكترونية المرتبطة بجوال، والتي وضعت على شكل حجر تم تشكيلها بالجبس ومملؤة بالمقذوفات الحديدية.

وأوضح أن العبوة الناسفة موقوتة التفجير زرعت على الطريق الرئيسي (عتق نصاب بيحان)، وقد تم اكتشافها بفعل تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية.

وأشار البيان إلى أن العبوة الناسفة زرعت في طريق عودة محافظ شبوة من زيارته التفقدية لمدينة نصاب في أول محاولة استهداف مباشر للمسؤول اليمني البارز بعد التمرد الذي نفذته قيادات إخوانية مطلع الشهر الجاري.

ونقل البيان عن مصدر أمني قوله إن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية باشرت عملية بحث وتحري في المنطقة لتعقب الأيادي الإجرامية العابثة بالأمن والاستقرار، وأكدت أنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسة العبث بأمن واستقرار المحافظة وسكينة أبناءها.

ويعد ابن الوزير بمثابة حائط صد لمؤامرات الإخوان في شبوة، والتي توجت مؤخرا بانهيار آخر ما تبقى من قوة عسكرية وأمنية موالية للتنظيم الإرهابي.

ويأتي المخطط الإرهابي لمحاولة استهداف محافظ شبوة بعيد تصديه الحازم لتمرد مسلح لقوات موالية لحزب الإصلاح الإخوان حاولت الانقلاب العسكري في 8 أغسطس/ آب الجاري قبل أن تتدخل قوة دفاع شبوة والعمالقة في عملية عسكرية توجت بإخماد التمرد بشكل سريع.

وجاءت العملية لفرض هيبة الدولة وتنفيذ قرارات من المجلس الرئاسي التي قضت بإقالة القيادات الإخوانية المتمردة، وتعيين 3 قيادات عسكرية وأمنية بدلا عنها في محور عتق والقوات الخاصة وشرطة شبوة.