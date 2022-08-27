إب.. مليشيا الحوثي تعتدي على التُجار في "مدينة القاعدة" لرفضهم دفع جبايات 

المنامة - ياسر ابراهيم - اعتدت عناصر مسلحة تابعة لمليشيا الحوثي، اليوم السبت، على تجار بمدينة القاعدة جنوب محافظة إب؛ لرفضهم تسليم إتاوات مالية مفروضة من الميليشيا بشكل غير قانوني.



وقال شهود عيان، إن القيادي الحوثي المعين مديرا للتموين في محافظة إب "عبد الحكيم الأكوع"، اعتدى مع مجموعة مسلحة، على تجار؛ لرفضهم تسليمه مبالغ مالية، وقام بإغلاق محال تجارية بينها محل التاجر ماجد الشرعبي.



ويعاني التجار في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، من جبايات تفرضها عليهم بشكل غير قانوني.

حيث أصدرت قيادات حوثية تعليمات مباشرة لمسؤولي المؤسسات والمكاتب الحكومية ومشرفي الأحياء بصنعاء وبقية مدن سيطرتهم تدعوهم للنزول الميداني لفرض إتاوات جديدة على التجار والسكان.

وفي وقت سابق اليوم، أقدمت عصابة مسلحة في مديرية حبيش، شمال مدينة إب، على إحراق منزل مواطن؛ وذلك في ظل فوضى عارمة وجريمة منظمة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الانقلاب.