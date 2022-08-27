شرطة أبين تعلن دخول وحداتها إلى مدينة زنجبار واستلام مقراتها

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت شرطة محافظة أبين، السبت، دخول كافة تشكيلاتها إلى مدينة زنجبار عاصمة المحافظة زنجبار بعد سنوات من ممارسة عملها من المقر المؤقت بمدينة شقرة الساحلية.



وقال المركز الإعلامي لإدارة أمني أبين، إن قوات الأمن انتشرت في معسكراتها السابقة وباشرت أدارة قيادة شرطة المحافظة عملها من مقرها الرئيسي بزنجبار بقيادة مدير عام شرطة أبين العميد علي ناصر بو زيد باعزب، في إطار التفاهمات الأخيرة (مع الانتقالي).



وأضاف، أن هذه الخطوة جاءت تنفيذاً لاتفاق الرياض (بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي) ولم شمل المحافظة ودعم ركائز الأمن والاستقرار وغرس مبدأ التصالح والتسامح ووحدة الصف.





وقال العميد باعزب، إن أولويات عمل إدارة أمن المحافظة هي استباتت الأمن والاستقرار في جميع مديريات محافظة أبين المتمثل في مكافحة العناصر الارهابية في المقام الأول.



ودعا مدير أمن أبين، إلى طي صفحة الماضي والشروع في بداية صفحة جديدة هدفها البناء والتشييد لا الهدم.



وأوضح أن أبين عانت ويلات الصراعات وأنه حان الوقت إلى الاصطفاف والعمل بروح الفريق الواحد من خلال التنازلات ونبذ التفرقة والعنف.



يشار إلى أن دخول قوات أمن أبين إلى مدينة زنجبار جاءت بتفاهمات مع المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، والذي نشرت الأسبوع الماضي قواته في مناطق متفرقة في محافظة أبين.

