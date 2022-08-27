شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختتام ملتقى شركاء جودة التعليم الجامعي بمدينة المكلا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اختتم بمدينة المكلا ملتقى شركاء جودة التعليم في اليمن، من أجل تجويد مخرجات التعليم في كليات التربية والقرآن، بمشاركة 7 جامعات يمنية في 8 محافظات.

وأوصى المشاركون في الملتقى بتفعيل معايير الجودة في الجامعات وكليات التربية والقرآن، وكذا احياء لجنة التنسيق العليا بين وزارة التعليم العالي والتربية والتعليم.

وحث الملتقى على خلق شراكات فاعلة بين كليات التربية وكليات القرآن الكريم والمجتمع المحلي والإقليمي، مع إنشاء فريق وطني من الخبراء التربويين لمراجعة السياسات التعليمية، وتطويرها في كليات التربية والقرآن.

وأكد الملتقى على تفعيل العمل بالأداة الوطنية لتصنيف الجامعات اليمنية، وتعزيز ثقافة العمل الطوعي في الكليات المستهدفة والعمل على اعتمادها كمتطلب تخرج إضافة إلى رسم خطة زمنية لحصول كليات التربية والقرآن الكريم على شهادة الجودة والاعتماد الأكاديمي اليمنية.

وأكد المشاركون على اهمية الاستفادة من من التجارب الناجحة في البرامج الاكاديمية اقليميا وعالميا، مع أهمية ابراز التجارب الناجحة في الكليات المشاركة بالملتقى ونشرها وتبادلها.



بحث سفير اليمن لدى إسلام اباد محمد مطهر العشبي،، مع وكيل وزارة الخارجية الباكستاني لشؤون الشرق الاوسط جافيد أحمد عمراني، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

واطلع السفير العشبي، المسؤول الباكستاني، على التطورات في بلادنا، والجهود الأممية المبذولة التي تدعمها القيادة السياسية والحكومة لتثبيت الهدنة الاممية..لافتًا إلى تعنت المليشيات الحوثية ورفع الحصار عن مدينة تعز، وذلك في إطار المساعي لإنهاء الحرب واحلال السلام المستدام في البلاد.

بحث سفير اليمن لدى موريتانيا الدكتور سالم صالح العرادة، اليوم الخميس، مع وزير الدفاع الوطني الموريتاني حننه ولد سيدي، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الدفاع وكافة المجالات.

واستعرض السفير العرادة خلال اللقاء تطورات الاوضاع والاحداث في اليمن، ودور مجلس القيادة الرئاسي نحو تهدئة الأوضاع وتحقيق عملية سلام شاملة في الوقت الذي تتهرب مليشيا الحوثي من كل الالتزامات.. مشيرًا إلى الانتهاكات والخروقات المستمرة للهدنة التي ترتكبها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من ابناء الجيش الوطني.

واشاد العرادة، بدور موريتانيا المحوري في القضايا الإقليمية والعربية ودورها البارز في دعم الشرعية الدستورية وموقفها الدائم إلى جانب وحدة وامن واستقرار اليمن..معبرًا عن شكره على اهتمام موريتانيا بتأهيل الضباط اليمنيين وفتح المجال لهم ضمن الدورات العسكرية الهامة في المؤسسات التعليمية العسكرية الموريتانية.

من جانبه جدد وزير الدفاع الموريتاني، موقف بلاده الدائم تجاه القضية اليمنية ودعمها للشرعية الدستورية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي بقيادة الرئيس الدكتور رشاد العليمي.. مؤكدًا استمرار موريتانيا في التعاون القائم بين البلدين في مجال الدفاع وشتى المجالات.

ناقشت اللجنة التنسيقية الوطنية المتعددة القطاعات في إجتماعها بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة، وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح النتائج المحققة لحملات التحصين الصحي المختلفة والتي نفذتها وزارة الصحة بالتعاون مع شركائها والخطط والبرامج التي تتبنها وزارة الصحة لمجابهة عدد من الجوائح ومنها جائحة كوفيد 19 وجوانب الايجاب والاخفاق وسبل التنسيق القطاعي بين الوزارة والوزارات ذات العلاقة.

وفي الإجتماع الذي شارك فيه وزير الإدارة المحلية الدكتور حسين الاغبري ووزير التعليم العالي والفني الدكتور خالد الوصابي ونائب وزير الإعلام حسين باسليم وعدد من الوكلاء ومدراء العموم بعدد من القطاعات الوزارية المختلفة، ثمن وزير الصحة جهود الوزارات والمنظمات التي ساندت الوزارة في تحقيق نشاطاتها الصحية الموجهة لبرنامج التحصين الصحي.. داعيًا إلى ضرورة تفعيل التعاون القطاعي المشترك وتوحيد الجهود لمؤازرة برامج التحصين باعتباره الركيزة الصحية الأساسية الذي حقق نجاحات كبيرة قبل أن يتراجع دوره نتيجة الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وتعنت المليشيات الانقلابية في تنفيذ التزاماتها تجاه التحصين.

وأشار بحيبح إلى ضرورة اسهام الجهات المعنية ومشاركتها للصحة ابتداء بالتخطيط ومرورًا بالتنفيذ وأن يستشعروا خطورة الوضع.. مستعرضا جملة الصعوبات والتحديات التي واجهت الوزارة خلال تنفيذ حملات التحصين والتي على الجميع التعاون لحل هذه الإشكاليات للوصول إلى تحقيق الحماية المطلوبة.

وأكد الدكتور بحيبح ضرورة العمل على تحويل اللجنة التنسيقية إلى لجنة قطاعية يكون لها نشاط شامل ودائم وتبني الرؤى والتوصيات المطروحة في الإجتماع ومنها تحويل الموجهات العامة التي تبناها الاجتماع إلى خطة عمل مصغرة لتكون اقوى فاعلية وتعمل على جدولة الاهداف والخطط والإسهام في رفع مستوى الوعي المجتمعي الموجه لدعم اعطاء اللقاحات ومنها لقاح كوفيد 19.. لافتًا إلى أن الوزارة تتبنى حاليا نظام المعلومات الاليكتروني وتوفير قاعدة بيانات حديثة للقطاعات الصحية المختلفة.

بدورهم ثمن الحاضرون جهود وزارة الصحة وشركائها، وشدد على ضرورة العمل على إرساء دعائم التشبيك القطاعي ورفع الوعي المجتمعي وإدخال النظام المعلوماتي الالكتروني الموحد ووضع الآليات الجديدة التي تتجاوز العمل الروتيني وتعزيز اشتراطات اللقاح في مرافق الدولة المختلفة وعمل شبكة مرتبطة بالجامعات.

فيما قدم وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الاولية مدير مشروع كوفيد 19 الدكتور علي احمد الوليدي ومدير عام صحة الأسرة بوزارة الصحة الدكتور محمد مصطفى راجمنار استعراض شامل لنتاىج الحملات التحصين المختلفة وتقييم الوضع الوبائي الراهن في البلاد منها التحليل الوبائي لحملات الحصبة وشلل الاطفال والإجراءات الوقائية المتبعة والتعريف القياسي للحالات واللقاحات المعطاه ونتائج التحصين الروتيني والكزاز والحصبة والحصبة الألمانية والإجراءات المتخذة لمجابهة كوفيد 19 والتوسع في مراكز التحصين ومعايير ومامونية اللقاحات وسلسلة التبريد.

وتناولا ابرز الصعاب والمعوقات ومقترحات الخطط لتجاوزها ومنها تعزيز العمل التوعوي وتكثيف الرسائل الإعلامية والحشد المجتمعي

القائم بأعمال مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بعدن جهاد ايبش ومدير مكتب منظمة اليونيسيف بعدن تشارليز نزوكي تحدثا في الإجتماع مستعرضين جوانب الدعم الفني المقدم للوزارة ومؤكدين إستمرار هذا الدعم