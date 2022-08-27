الحديدة.. وفاة شاب وإصابة 3 أطفال بصواعق رعدية

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي شاب وأصيب ثلاثة أطفال آخرين، جراء الصواعق الرعدية المصاحبة للأمطار التي شهدتها محافظة الحديدة (غربي اليمن)، أمس الجمعة.



وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت"، إن الشاب "أوسان الجعروري" من أرياف مديرية الجراحي (جنوبي الحديدة)، توفي مساء أمس بصاعقه رعديه.



في السياق أفادت مصادر طبية بمديرية الخوخة المحررة، بإصابة ثلاثة أطفال جراء الصواعق الرعدية.



وقالت المصادر إن ثلاثة أطفال نقلوا إلى مستشفى المدينة جراء إصابتهم بصواعق رعدية، وأن أحدهم حالته خطيرة.



وتشهد مناطق واسعة في بلادنا هطول أمطار غزيرة يُصاحبها صواعق رعدية أودت بحياة العشرات وخلفت جرحى في صفوف المواطنين.

