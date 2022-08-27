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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دان وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني قيام مليشيا الحوثي الارهابية التابعة ﻹيران بإختطاف القاضي شمس الدين المليكي رئيس محكمة الحشا الابتدائية في مديرية ذي السفال بمحافظة إب، والاعتداء عليه واخفاءه قسريا، بعد ايام من تهديد زعيم المليشيا بمعاقبة كل من يطالب بحقوقه.

معمر الارياني يدين إختطاف مليشيا الحوثي للقاضي شمس الدين المليكي

وأوضح أن هذه الجريمة تندرج ضمن مساعي مليشيا الحوثي ﻹهانة الجهاز القضائي ومنتسبيه من القضاة الذين لا يدينون لهم بالولاء ودفعهم لترك أعمالهم، واحلال عناصر عقائدية تابعة لها لإحكام سيطرتها على السلطة القضائية واستخدمها لشرعنة ممارساتها غير القانونية، والتغطية على جرائمها وتصفية حساباتها مع معارضيها.

وطالب الارياني المجتمع الدولي بموقف حازم من ممارسات مليشيا الحوثي الارهابية التي تهدف لتدمير مؤسسات الدولة وتسريح كوادرها المؤهلة، وممارسة ضغوط فاعلة على قيادات المليشيا الحوثي لوقف استهداف القضاة والنأي بالقضاء عن الصراع، وعدم استخدامه اداة لتصفية حساباتها السياسية.

بحث رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني اليوم مع السفير الامريكي لدى اليمن ستيفن فاجن مستجدات الاوضاع على الساحة اليمنية والتطورات الأخيرة.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة الوضع الاقتصادي ومستجدات عمليه السلام الشامل مع ميليشيا الحوثي الانقلابية وما اسفرت عنه اللقاءات لفتح الطرق في محافظة تعز تنفيذا لإتفاق الهدنة في ظل استمرار تعنت ورفض الميليشيات تنفيذ ما عليها من التزامات، وتفرض حصارا جائرا على مدينه تعز منذ ثمان سنوات واشار البركاني إلى حجم التحديات التي تشهدها اليمن على يد العصابة الحوثية التي تقوم بأبشع الممارسات وقيد الحريات ونهب الثروات والغاء الممارسات الديمقراطية.

وخلال اللقاء أكد السفير ان الولايات المتحدة الامريكية تأسف للأحدث التي تقع على الارض اليمنية، وتوكد إنه ا مع خيارات السلام وإنه لا بديل له وإنه ا تدعم وحدة اليمن واستقراره وسلامة اراضيه، ووحدة مجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة ألرئيس الدكتور رشاد العليمي، وتؤكد على ان يشكل اليمن عامل استقرار له ولجيرانه وللمنطقة والممرات المائية الدولية.

كما دعا السفير جميع الاطراف اليمنية إلى تغليب خيارات السلام بما يمكن الشعب اليمن من العيش بامن واستقرار وينأى به عن الصراعات.

ناقش وكيل محافظة مأرب علي الفاطمي، اليوم مع رئيس البعثة الفرعية في اليمن للجنة الدولية للصليب الاحمر انطوني أبي نادر، ومدير مكتب اللجنة بمأرب إريك آرتس، التدخلات الإنسانية للجنة في المحافظة في مجالات الغذاء والمأوى والايواء والصحة، والمياه والاصحاح البيئي، والزراعة، وتحسين سبل العيش.

وتحدث الفاطمي عن مستجدات الأوضاع الإنسانية للنازحين والمعاناة التي يقاسونها في ظل تدني وضعف مستوى تدخلات المنظمات الأممية والدولية، واتساع فجوة الاحتياج وخاصة بعد تعرض المحافظة للمنخفض الجوي والذي تسبب بعواصف وأمطار وسيول تضررت منها آلاف الأسر النازحة ومن المجتمع المضيف اضافة إلى تزايد تدهور الوضع الاقتصادي والازمة الغذائية في اليمن وانعكاسها على الوضع الانساني بالمحافظة.

وتطرق اللقاء إلى آفاق توسيع التعاون والشراكة الانسانية بين السلطة المحلية واللجنة الدولية للصليب الاحمر في كافة المجالات وسبل تعزيز جوانب التنسيق المشترك بينهما، واشراك مكاتب السلطة المحلية الخدمية من القطاعات الأساسية في دراسة وتحديد الاحتياجات الفعلية للمحافظة التي تبنى عليها مشاريع التدخلات.

بدوره أشار رئيس البعثة الفرعية للصليب الأحمر، إلى إمكانية دراسة توسيع تدخلات اللجنة بالمحافظة والتنسيق مع المكاتب الخدمية لمعرفة مصفوفة الاحتياجات ذات الأولوية وخاصة في المجلات التي تخفف من معاناة النازحين وتخلق فرص عمل لهم لتحسين ظروف معيشتهم.

بدأت بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم فعاليات ورشة العمل التدريبية لمعالجة سوء التغذية الحاد والوخيم المصاحب للمضاعات والتي تنظمها إدارة التغذية بوزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

ويتلقى المشاركون في الدورة البالغ عددهم 24 كادرا من المشتغلين بأقسام الأطفال في محافظتي عدن والضالع على مدى أسبوعين بمهارات نظرية وتطبيقية متصلة بالعناية بالطفل وتأثير العلاج وتغير حالة الطفل المصاب بالسام والقياسات الانتروبمترية والتعرق على العلامات السريرية والرضاعة الطبيعية بعد الولادة والارضاع الحثي والتطور الذهني وغسل اليدين والتغذية المنزلية.

في افتتاح الورشة حث مدير عام التغذية بوزارة الصحة الدكتور محفوظ مقبل ومنسقة التغذية بمكتب منظمة الصحة العالمية بعدن الدكتورة لطيفة عباس ومنسق الصحة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الهدار المشاركين على استلهام مفردات الدورة لتطوير مهاراتهم المعرفية تجاه أمراض سوء التغذية المختلفة والعمل على مكافحتها.. داعيين إلى ضرورة نقل هذه التجارب إلى محيطهم العملي والمجتمعي لتعميم الفائدة.