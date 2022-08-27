شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سفير بلادنا يبحث مع وزير الدفاع الموريتاني تعزيز التعاون في مجال الدفاع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث سفير اليمن لدى موريتانيا الدكتور سالم صالح العرادة، مع وزير الدفاع الوطني الموريتاني حننه ولد سيدي، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الدفاع وكافة المجالات.

واستعرض السفير العرادة خلال اللقاء تطورات الاوضاع والاحداث في اليمن، ودور مجلس القيادة الرئاسي نحو تهدئة الأوضاع وتحقيق عملية سلام شاملة في الوقت الذي تتهرب مليشيا الحوثي من كل الالتزامات.. مشيرًا إلى الانتهاكات والخروقات المستمرة للهدنة التي ترتكبها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من ابناء الجيش الوطني.

واشاد العرادة، بدور موريتانيا المحوري في القضايا الإقليمية والعربية ودورها البارز في دعم الشرعية الدستورية وموقفها الدائم إلى جانب وحدة وامن واستقرار اليمن..معبرًا عن شكره على اهتمام موريتانيا بتأهيل الضباط اليمنيين وفتح المجال لهم ضمن الدورات العسكرية الهامة في المؤسسات التعليمية العسكرية الموريتانية.

من جانبه جدد وزير الدفاع الموريتاني، موقف بلاده الدائم تجاه القضية اليمنية ودعمها للشرعية الدستورية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي بقيادة فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي.. مؤكدًا استمرار موريتانيا في التعاون القائم بين البلدين في مجال الدفاع وشتى المجالات.

‏بحث رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني مع السفير الامريكي لدى اليمن ستيفن فاجن مستجدات الاوضاع على الساحة اليمنية والتطورات الأخيرة.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة الوضع الاقتصادي ومستجدات عمليه السلام الشامل مع ميليشيا الحوثي الانقلابية وما اسفرت عنه اللقاءات لفتح الطرق في محافظة تعز تنفيذا لإتفاق الهدنة في ظل استمرار تعنت ورفض الميليشيات تنفيذ ما عليها من التزامات، وتفرض حصارا جائرا على مدينه تعز منذ ثمان سنوات واشار البركاني إلى حجم التحديات التي تشهدها اليمن على يد العصابة الحوثية التي تقوم بأبشع الممارسات وقيد الحريات ونهب الثروات والغاء الممارسات الديمقراطية.

وخلال اللقاء أكد السفير ان الولايات المتحدة الامريكية تأسف للأحدث التي تقع على الارض اليمنية، وتوكد إنه ا مع خيارات السلام وإنه لا بديل له وإنه ا تدعم وحدة اليمن واستقراره وسلامة اراضيه، ووحدة مجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة ألرئيس الدكتور رشاد العليمي، وتؤكد على ان يشكل اليمن عامل استقرار له ولجيرانه وللمنطقة والممرات المائية الدولية.

كما دعا السفير جميع الاطراف اليمنية إلى تغليب خيارات السلام بما يمكن الشعب اليمن من العيش بامن واستقرار وينأى به عن الصراعات.

ناقش اجتماع برئاسة وزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس، اليوم، الوضع الخدمي في المديريات وتنفيذ حملة إزالة العشوائيات واوضاع المياه والصرف الصحي والتربية والتعليم.

واكد الاجتماع على الاستجابة للاشكاليات والشكاوى في الميدان والتعاطي الجاد معها وحلها أول بأول وفق النظام والقانون وأن يتحمل الجميع المسؤولية في تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين وتكريس الجهود لتخفيف معاناة.

دان وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني قيام مليشيا الحوثي الارهابية التابعة ﻹيران بإختطاف القاضي شمس الدين المليكي رئيس محكمة الحشا الابتدائية في مديرية ذي السفال بمحافظة إب، والاعتداء عليه واخفاءه قسريا، بعد ايام من تهديد زعيم المليشيا بمعاقبة كل من يطالب بحقوقه.

وأوضح أن هذه الجريمة تندرج ضمن مساعي مليشيا الحوثي ﻹهانة الجهاز القضائي ومنتسبيه من القضاة الذين لا يدينون لهم بالولاء ودفعهم لترك أعمالهم، واحلال عناصر عقائدية تابعة لها لإحكام سيطرتها على السلطة القضائية واستخدمها لشرعنة ممارساتها غير القانونية، والتغطية على جرائمها وتصفية حساباتها مع معارضيها.

وطالب الارياني المجتمع الدولي بموقف حازم من ممارسات مليشيا الحوثي الارهابية التي تهدف لتدمير مؤسسات الدولة وتسريح كوادرها المؤهلة، وممارسة ضغوط فاعلة على قيادات المليشيا الحوثي لوقف استهداف القضاة والنأي بالقضاء عن الصراع، وعدم استخدامه اداة لتصفية حساباتها السياسية.