إب.. عصابة مسلحة تحرق منزل مواطن في حبيش

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدمت عصابة مسلحة على إحراق منزل مواطن في إحدى البلدات بمحافظة إب (وسط اليمن)، وسط فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.



وقالت مصادر محلية إن عصابة مسلحة أقدمت على إضرام النيران في منزل أحد المواطنين في منطقة "صائر" بمديرية حبيش (شمالي إب)، ما أدى إلى إحراق المنزل وإتلاف جميع محتوياته.



وأوضحت المصادر أن العصابة المسلحة استغلت غياب مالك المنزل وزوجته، أثناء ذهابهما إلى العلاج، وقامت بإحراقه قبل أن تعاود في وقت لاحق بإلقاء ثلاث قنابل على منزل والده.



وشكا أبناء المنطقة من تواطؤ الأجهزة الأمنية التابعة للحوثيين مع العصابة التي ترتكب أعمال حرابة وجرائم واسعة في المنطقة طالت عشرات المنازل طوال السنوات الماضية.

