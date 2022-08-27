معظمهم من النازحين..تقرير رسمي يكشف ارتفاع سكان محافظة مأرب إلى أكثر من ثلاثة ملايين شخص

المنامة - ياسر ابراهيم - كشف تقرير حكومي عن ارتفاع سكان محافظة مأرب (شرقي اليمن)، إلى أكثر من ثلاثة ملايين شخص معظمهم من النازحين بسبب الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي منذ ثماني سنوات.



وأفادت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في تقرير لها، الجمعة، بأن "عدد سكان محافظة مأرب بلغ ثلاثة ملايين ومائة وثلاثة وأربعين ألف ومائة وستة أشخاص".



وأضاف التقرير الحكومي، "أن من بين هؤلاء السكان أكثر من 2.2 مليون شخص نازح".



يذكر أن سكان المحافظة كان يبلغ نحو 306 ألف بداية العام 2014 وفق تقديرات حكومية، غير أن تداعيات الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي، حولتها إلى قبلة للفارين من بطش الحوثيين واستقبلت أكثر من اثنين مليون نازح يمني، فضلاً عن أصحاب رؤوس الأموال والتجار الذين قدموا إلى المحافظة بعد أن شهدت نهضة اقتصادية وتنموية كبيرة.

