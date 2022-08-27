شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس مجلس النواب يلتقي السفير الامريكي لدى بلادنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ‏بحث رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني مع السفير الامريكي لدى اليمن ستيفن فاجن مستجدات الاوضاع على الساحة اليمنية والتطورات الأخيرة.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة الوضع الاقتصادي ومستجدات عمليه السلام الشامل مع ميليشيا الحوثي الانقلابية وما اسفرت عنه اللقاءات لفتح الطرق في محافظة تعز تنفيذا لإتفاق الهدنة في ظل استمرار تعنت ورفض الميليشيات تنفيذ ما عليها من التزامات، وتفرض حصارا جائرا على مدينه تعز منذ ثمان سنوات واشار البركاني إلى حجم التحديات التي تشهدها اليمن على يد العصابة الحوثية التي تقوم بأبشع الممارسات وقيد الحريات ونهب الثروات والغاء الممارسات الديمقراطية.

وخلال اللقاء أكد السفير ان الولايات المتحدة الامريكية تأسف للأحدث التي تقع على الارض اليمنية، وتوكد إنه ا مع خيارات السلام وإنه لا بديل له وإنه ا تدعم وحدة اليمن واستقراره وسلامة اراضيه، ووحدة مجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة ألرئيس الدكتور رشاد العليمي، وتؤكد على ان يشكل اليمن عامل استقرار له ولجيرانه وللمنطقة والممرات المائية الدولية.

كما دعا السفير جميع الاطراف اليمنية إلى تغليب خيارات السلام بما يمكن الشعب اليمن من العيش بامن واستقرار وينأى به عن الصراعات.

بحث سفير اليمن لدى موريتانيا الدكتور سالم صالح العرادة، الخميس، مع وزير الدفاع الوطني الموريتاني حننه ولد سيدي، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الدفاع وكافة المجالات.

واستعرض السفير العرادة خلال اللقاء تطورات الاوضاع والاحداث في اليمن، ودور مجلس القيادة الرئاسي نحو تهدئة الأوضاع وتحقيق عملية سلام شاملة في الوقت الذي تتهرب مليشيا الحوثي من كل الالتزامات.. مشيرًا إلى الانتهاكات والخروقات المستمرة للهدنة التي ترتكبها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من ابناء الجيش الوطني.

واشاد العرادة، بدور موريتانيا المحوري في القضايا الإقليمية والعربية ودورها البارز في دعم الشرعية الدستورية وموقفها الدائم إلى جانب وحدة وامن واستقرار اليمن..معبرًا عن شكره على اهتمام موريتانيا بتأهيل الضباط اليمنيين وفتح المجال لهم ضمن الدورات العسكرية الهامة في المؤسسات التعليمية العسكرية الموريتانية.

من جانبه جدد وزير الدفاع الموريتاني، موقف بلاده الدائم تجاه القضية اليمنية ودعمها للشرعية الدستورية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي بقيادة فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي.. مؤكدًا استمرار موريتانيا في التعاون القائم بين البلدين في مجال الدفاع وشتى المجالات.

ارتكبت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران 143 خرقًا للهدنة الأممية يومي (الثلاثاء والأربعاء 23- 24 أغسطس) في جبهات الحديدة وتعز وحجة وصعدة والجوف ومارب.

توزّعت بين 41 خرقًا في محور حيس جنوب الحديدة، و33 خرقًا جنوب وغرب وشمال غرب مارب، و32 خرقًا في محور البرح غرب تعز، و23 خرقًا بجبهات محور تعز، و9 خروقات غرب حجة، وأربعة خروقات في جبهات الجوف، وخرقًا واحدًا في محور صعدة.

وتصدّت قوات الجيش لأكثر من ثلاث محاولات تسلل لمجاميع حوثية مسلّحة باتجاه مواقع عسكرية جنوب وغرب مارب، ومحاولة أخرى في محور علب شمال محافظة صعدة.

وتنوّعت بقيّة الخروقات بين إطلاق النار على مواقع الجيش في الجبهات المذكورة بالمدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيّرة المفخخة، ونتج عنها استشهاد 4 من أبطال الجيش وإصابة 5 آخرين.. إضافة إلى نشاط مليشيا الحوثي في استحداث مواقع وخنادق وشق طرقات فرعية، ونشر طائرات استطلاعية مسيّرة في مختلف الجبهات.

ناقش اجتماع برئاسة وزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس، اليوم، الوضع الخدمي في المديريات وتنفيذ حملة إزالة العشوائيات واوضاع المياه والصرف الصحي والتربية والتعليم.

واكد الاجتماع على الاستجابة للاشكاليات والشكاوى في الميدان والتعاطي الجاد معها وحلها أول بأول وفق النظام والقانون وأن يتحمل الجميع المسؤولية في تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين وتكريس الجهود لتخفيف معاناة.