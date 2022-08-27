شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صحفي يتعرض للتعذيب والحبس الانفرادي في سجون الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكدت مصادر مقربة من الصحفي اليمني توفيق المنصوري وأخرى من داخل سجن الأمن المركزي، أن الصحفي المختطف لدى ميليشيا الحوثي منذ 2015م، وحكمت عليه بالإعدام، تعرض خلال اليومين الماضيين للتعذيب والحبس الانفرادي في زنزانة مظلمة وضيقة.

وقالت المصادر، إن الصحفي وزملائه الثلاثة (أكرم الوليدي، الحارث حميد، عبدالخالق عمران) تعرضوا من قبل قائد سجن الأمن المركزي بصنعاء المعين من الحوثيين، أبو شهاب المرتضى، للاعتداء المتكرر خلال الأيام الماضية.

وفي 27 يوليو 2022، تلقى شقيق توفيق المنصوري معلومات من عائلة محتجز آخر تؤكد تدهور الحالة الصحية لتوفيق بشكل كبير، حيث منع من نقله إلى مستشفى لتلقي العلاج منذ عام 2020.

وناشد صحفيون يمنيون، اللجنة الدولية للصليب الأحمر سرعة التدخل للاطمئنان على صحة الزميل المنصوري، المختطف منذ سبع سنوات، مؤكدة تعرضه للضرب المبرح على أيدي عناصر الميليشيا في السجن المركزي بصنعاء.

واحتجزت ميليشيا الحوثي تعسفا كل من أكرم الوليدي وعبد الخالق عمران وحارث حميد وتوفيق المنصوري في 2015 واحتجزتهم دون تهمة حتى ديسمبر 2018، كما احتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي في بعض الأحيان وتعرضوا لمجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاختفاء القسري والحبس الانفرادي والضرب والحرمان من الحصول على الرعاية الصحية.

ويعاني الصحفي توفيق المنصوري من أمراض متعددة أصيب بها نتيجة التعذيب الذي تعرض له إلى جوار زملائه الأربعة داخل سجون الميليشيا بصنعاء.

وفي أبريل 2020، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء على الصحافيين الأربعة بالإعدام بعد محاكمة وصفت بالجائرة.