حضرموت.. ميليشيا الانتقالي تعتدي على فعالية نسائية وتوقفها بقوة السلاح

المنامة - ياسر ابراهيم - اعتدت ميليشيات الانتقالي المدعومة إماراتيا، الخميس، على فعالية نسائية في مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت شرقي اليمن.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن "قوات تابعة للمجلس الانتقالي تهجمت على فعالية نسائية نظمتها مؤسسة "كل البنات للتنمية"، وأوقفتها بقوة السلاح في فندق رمادا بحي خلف وسط مدينة المكلا".



وأضاف المصدر أن المسلحين اعتدوا على النساء واتهموهن بالعمالة في الفعالية التي تحمل شعار "المستقبل يمني".



وذكرت رشا سعيد محمد، إحدى المشاركات في الفعالية، في صفحتها على الفيسبوك أن الاعتداء على منظمات المجتمع المدني سابقة خطيرة، كون هناك مؤسسات كثيرة تحمل اسم وشعار اليمن داخل حضرموت.



واستنكرت اعتداء ميليشيات الانتقالي على الفعالية النسائية، مطالبة بالاعتذار الإساءة التي تعرضت لها النساء الحاضرات والتشهير ضدهن في مواقع التواصل الاجتماعي.

عمل فوضوي

من جهته أدان مؤتمر حضرموت الجامع ، في بلاغ صحفي حادثة الاعتداء على الفعالية النسوية في المكلا



وقال: "إن ما حصل من تهجم وترويع للنساء الحاضرات في هذه الفعالية عمل فوضوي مرفوض، خاصة أن يحدث في حضرموت المحبة والسلام التي ناضل أهلها منذ الخمسينات من أجل المطالبة بالحريات".



ودعا المؤتمر إلى احترام حق التعبير وحماية الحريات وطالب السلطات بدورها ومسؤوليتها في تحقيق ذلك.

