شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميليشيا الحوثي تعتدي على رئيس محكمة في إب وتودعه سجونها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أقدمت ميليشيا الحوثي على سجن مسؤول قضائي رفيع بمحافظة إب، وسط اليمن، في ظل انتهاكات واسعة تمارسها الميليشيا بمختلف مديريات المحافظة.

وقالت مصادر قضائية إن ميليشيا الحوثي أقدمت على سجن رئيس محكمة "الحُشا" الابتدائية القاضي شمس الدين محمد ناجي المليكي، في مدينة "القاعدة" بمديرية ذي السفال جنوب المحافظة.

وأضافت المصادر أن الميليشيا قامت بنهب مسدس القاضي الشخصي وجنبيته وهاتفه، ومن ثم زجت به في سجن إدارة أمن مديرية القاعدة، وذلك بطريقة مهينة تكشف تعامل الميليشيا مع المواطنين بطريقة همجية وتفتقر لأبسط مقومات احترام الإنسانية.

وبحسب المصادر، فإن القاضي المليكي جرى استدعاؤه من قبل إدارة أمن مدينة القاعدة على ذمة شكوى تقدم بها ضد خصوم له، وعقب وصوله أحاطت به عناصر من إدارة الأمن الخاضعة للميليشيا، وقاموا بنهبه وبالزج به في السجن.

وأكدت المصادر أن القاضي تعرض لضغوط من قبل قيادات حوثية تعمل في إدارة الأمن، بهدف إجباره على عمل تنازل بالقضية لصالح خصومه، بعد رفعه قضية جنائية لدى إدارة الأمن بمدينة القاعدة، والتي عملت لصالح خصومه الفارين من وجه العدالة.

واعتبر حقوقيون ما تعرض له رئيس محكمة الحُشا الابتدائية إهانة بالغة لمؤسسة القضاء، وعدوانًا على مؤسسة يعول عليها حماية المواطن، وصون كرامته التي تهان من قبل ميليشيا الحوثي بصورة غير مسبوقة.

وطالب القاضي المليكي في مذكرة بعث بها إلى النائب العام ورئيس نيابة محافظة إب، بضبط الجناة ومحاسبتهم على ما تعرض له، معتبرًا ما جرى جريمة يعاقب عليها القانون، مشددًا على أنه غير مخول لهم بذلك الفعل.