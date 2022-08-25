مليشيات الحوثي تنقل الصحفي "المنصوري" إلى زنزانة التعذيب في معتقل الأمن المركزي بصنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت مصادر حقوقية، الخميس، عن تعرض الصحفي المختطف لدى مليشيات الحوثي المدعومة من إيران؛ توفيق المنصوري للتعذيب الشديد في المعتقل بصنعاء.



وأفاد الصحفي المحرر من سجون المليشيا عصام بلغيث عبر "تويتر"، بأن مصادر من سجن الأمن المركزي التابع للحوثيين تفيد بتعرض الصحفي توفيق المنصوري للضرب ونقله إلى الضغاطة (زنزانة انفرادية مظلمة).



وطالب بلغيث، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل للاطمئنان على صحة توفيق وبقية الصحفيين كونهم لا يتحملون أي ضغوط واعتداء جسدي أو نفسي خاصة بعد مرور أكثر من ٧ سنوات على اختطافهم.



وأشار إلى أن جميع الصحفيين (اكرم الوليدي ،الحارث حميد ، توفيق المنصوري ،عبدالخالق عمران)تعرضوا خلال الفترة الأخيرة للضرب والاستهداف والإهانة والنقل الى زنازين انفرادية مظلمة.



وفي أواخر يوليو الماضي، قالت أسرة المنصوري في بلاغ، إن نجلها دخل في وضع صحي حرج للغاية وحياته في خطر، ويحتاج نقل عاجل للمستشفى وهو ما يرفضه الحوثيون منذ أشهر".

