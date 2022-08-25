صنعاء.. وفاة فتاتين غرقا في بركة ماء بالحيمة الخارجية

المنامة - ياسر ابراهيم - توفيت فتاتان شقيقتان، اليوم الخميس، غرقا في بركة مياه بمحافظة صنعاء (شمالي اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن الطفلة (رغد صالح الخضاف 14عاما) وشقيقتها (حماس صالح 12عاما) توفيتا غرقاً في بركة ماء أحد المساجد في مديرية الحيمة الخارجية.



وأضافت أن الحادثة وقعت أثناء رعيهما الأغنام في محل الجرين بمنطقة مفحق.



وأمس الأربعاء توفي الطفلين (عزالدين محمد حربات، وأصيل عبدالله الباشا)، غرقًا، في إحدى البرك المائية المكشوفة في قرية (الشارقة) بعزلة بلاد القبائل، بمديرية الحيمة الداخلية.



وتسبّبت البرك المائية المكشوفة في وفاة عدد من الأطفال في عدة محافظات يمنية، نتيجة الإهمال للأطفال من قبل أولياء الأمور، وامتلاء هذه البرك بالمياه؛ نتيجة هطول الأمطار.



وخلال الأسابيع الأخيرة، توفي العشرات غرقاً في حوادث مماثلة في عدد من محافظات الجمهورية.

