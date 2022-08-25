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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أحالت الأجهزة الأمنية بمحافظة المهرة، ثلاثة من كبار تجار المخدرات إلى النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة حضرموت.

أمن المهرة يحيل 3 تجار مخدرات للنيابة الجزائية المتخصصة

وتم ضبط المتهمين في حالة تلبس، الشهر الماضي، بينهم واحد من أخطر تجار المخدرات ويدير إحدى شبكات التهريب الدولية، ومطلوب لدى عدة دول عربية في قضايا تجارة المخدرات.

وأفاد مصدر أمني وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم إحالة المتهمين مع الأوليات والمضبوطات إلى النيابة الجزائية المتخصصة في حضرموت بعد استكمال اجراءات جمع الاستدلالات، وتم ذلك بإشراف مباشر من وكيل نيابة الغيضة القاضي هاني بلحاف.

استقبل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، في وقت سابق بمقر اقامته في العاصمة السعودية الرياض، سفير الولايات المتحدة الاميركية، ستيفن فاجن، للبحث في مستجدات الوضع اليمني، وجهود احلال السلام في البلاد.

وفي اللقاء اشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بالعلاقات اليمنية الاميركية المتميزة، وتقديره لمواقف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية.

وتطرق اللقاء إلى الجهود الاممية والدولية من اجل تنفيذ بنود الهدنة الجارية، والضغوط المطلوبة لدفع المليشيات الحوثية على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاعلان الاممي، واتفاق ستوكهولم خصوصا فيما يتعلق بفتح طرق تعز والمحافظات الاخرى، ودفع رواتب الموظفين من عائدات سفن الوقود الواصلة عبر موانئ الحديدة بتسهيل من الحكومة الشرعية.

وعرض السفير الاميركي خلال اللقاء مجالات الدعم الاميركي القائمة والمستقبيلة، بما فيها المساعدات الانسانية والانمائية التي تجاوزت اعتماداتها هذا العام المليار دولار للمرة الاولى.

و اشار السفير فاجن إلى الدعم الواعد لقوات خفر السواحل، وحرس الحدود اليمنية، في اطار الجهود المشتركة لمكافحة الارهاب، اضافة إلى الدعم المقدم عبر وكالة التنمية الاميركية، خصوصا في مجال بناء القدرات المؤسسية للبنك المركزي ووزارة المالية، فضلا عن قطاعات الصحة والتعليم، والمياه والصرف الصحي.

كما ابلغ السفير الاميركي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، موافقة الحكومة الاميركية على استئناف برامج التبادل الثقافي مع الحكومة اليمنية، وعلى رأسها برنامج الزائر الدولي بعد سبع سنوات من التوقف.

وثمن فخامة الرئيس للحكومة الاميركية هذا الدعم، معربا ان يفتح ذلك افاقا اوسع لتعزيز الاصلاحات التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي ليشمل ذلك تأهيل القطاع الزراعي في البلاد.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.

شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزُبيدي على أهمية الارتقاء بعمل الإعلام الرسمي وتطويره ليواكب المتغيرات المتسارعة في مجال الإعلام وتقنية المعلومات.

جاء ذلك في لقاءه مع نائب وزير الإعلام حسين باسليم، الذي أطلعه على واقع الإعلام الرسمي والجهود المبذولة لفتح المؤسسات الإعلامية التابعة للوزارة، وصيانة مقراتها ورفدها بالمعدات الحديثة، لاستئناف عملها من العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات.

وجدد اللواء الزُبيدي تأكيده على عودة كافة وسائل الإعلام الرسمية المرئية والمسموعة، والمقروءة، للعمل من العاصمة المؤقتة عدن وفي مقدمتها إذاعة وتلفزيون عدن.. داعيا في السياق قيادة وزارة الإعلام لبذل المزيد من الجهود لاستئناف عمل الوزارة ومكاتبها في عموم المحافظات، للقيام بالمهام المنوطة بها على مختلف الأصعدة.

بحث وزير التربية والتعليم طارق العكبري، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع نائب المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف" حنان سليمان، تعزيز الجهود لدعم في القطاع التربوي والتعليمي.

وخلال اللقاء استعرض وزير التربية أوضاع العملية التربوية والتعليمية، وأبرز التحديات والصعوبات التي تواجهها في اليمن، والتي منها إشكاليات طباعة الكتاب المدرسي، وأجور المعلمين الذين يبذلون جهود كبيرة في تسيير العملية التعليمية وضرورة الاطلاع عن قرب عن هذه المعاناة وتسخير الإمكانيات اللازمة لذلك من مختلف المنظمات العاملة والإجراءات التي اتخذتها الوزارة للمساهمة في تخفيف المعاناة وفقا للامكانيات المتاحة بما يسهم في استقرار التعليم.

وأكد الوزير العكبري على أهمية التكامل والتعاون وتعزيز الشراكة مع منظمة اليونسيف في قطاع التعليم، مثمنا في ذات الوقت تدخلات المنظمة في دعم المشاريع والبرامج التعليمية في اليمن.

واشار إلى أهمية استمرار جهود منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف، في دعم القطاع التربوي والتعليمي من خلال تلبية احتياج وزارة التربية من المشاريع والبرامج المستدامة، خاصة فيما يتعلق بتحسين الوضع الاقتصادي للكوادر العاملة في الحقل التربوي والتعليمي.

من جهتها أشادت المسئولة الأممية بجهود وزارة التربية في استقرار العملية التعليمية في ظل الظروف الاستثنائية التي بها اليمن، مؤكدة تطلع المنظمة لخلق مزيد من التعاون وتعزيز الشراكة مع وزارة التربية، والإسهام في الوصول إلى بيئة أمنة للتعليم.

حضر اللقاء القائم بأعمال وكيل قطاع المشاريع والتجهيزات بوزارة التربية والتعليم الدكتور محمد باسليم، والوكيل المساعد لقطاع المناهج والتوجيه التربوي الدكتور عبدالغني الشوذبي، والمديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة اليونيسف أديل خضر، والممثل المقيم للمنظمة في اليمن فيليب دواميل.