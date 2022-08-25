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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - افتتح محافظ الحديدة الدكتور الحسن علي طاهر، اليوم، عدد من المشاريع في قطاعي الصحة والتعليم بمديرية الخوخة، التي نفذتها مؤسسة تواصل للتنمية بتمويل من منظمة الرحمة العالمية بدولة الكويت الشقيقة.

لملس والبيشي يناقشان الاشكاليات التي تواجه القطاع الصحي بعدن

وشملت المشاريع التي جرى إفتتاحها ثلاث مدارس، هي مدرسة "أطفال اليمن" بقرية مأواهم رحمة، مكونة من 6 فصول مع المرافق، ومدرسة "بسمة الأمل"، مكونة من 6 فصول مع المرافق بقرية بسمة أمل بمنطقة الوعرة، ومدرسة قرية التاخي، مكونة من 6 فصول مع المرافق، بقرية التآخي، بمنطقة اليابلي، بالإضافة إلى وحدتين صحية في قريتي "مأواهم رحمة والتآخي"، في مديرية الخوخة.

وأكد المحافظ طاهر، على أهمية هذه المشاريع في دعم العملية التعليمية والإرتقاء بالعمل الصحي بالمديرية.. مثمنأً دور مؤسسة تواصل للتنمية ومنظمة الرحمة العالمية الكويتية لتمويل هذه المشاريع.

حضر الإفتتاح مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة ابراهيم أجعش، ومدير عام مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور علي الأهدل، ومدير عام مديرية الخوخة سالم عليان.

ناقش وزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس، اليوم، مع مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور أحمد البيشي، الاشكاليات التي تواجه مكتب الصحة وفروعه والمنشآت الصحية والحلول والمعالجات الكفيلة لتغلب عليها.

وتطرق الاجتماع إلى إشكالية التداخل في إدارة الجانب الصحي بين الوزارة ومكتب الصحة وآليات تنظيمها وفق للقانون وبالتنسيق مع الوزارة والسلطة المحلية، إضافة إلى السُبل الممكنة لتحسين خدمات المنشآت والمراكز الصحية وضبط الإيرادات ومكافحة الاختلالات والمخالفات التي ترافق سير العمل.

اهمية النهوض بالقطاع الصحي

وأكد لملس، على اهمية النهوض بالقطاع الصحي والالتزام باداء المهام والمسؤوليات والعمل الجماعي والتعاون كلٌ في موقعه ومكانه لضمان تقديم خدمات تلبي احتياجات المواطنين...مشددًا ضرورة تحديث برامج وخطط المكتب بما يواكب واقع الأوضاع الراهنة.



أحالت الأجهزة الأمنية بمحافظة المهرة، ثلاثة من كبار تجار المخدرات إلى النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة حضرموت.

وتم ضبط المتهمين في حالة تلبس، الشهر الماضي، بينهم واحد من أخطر تجار المخدرات ويدير إحدى شبكات التهريب الدولية، ومطلوب لدى عدة دول عربية في قضايا تجارة المخدرات.

وأفاد مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم إحالة المتهمين مع الأوليات والمضبوطات إلى النيابة الجزائية المتخصصة في حضرموت بعد استكمال اجراءات جمع الاستدلالات، وتم ذلك بإشراف مباشر من وكيل نيابة الغيضة القاضي هاني بلحاف.

أدان وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني فرض مليشيا الحوثي الارهابية التابعة ﻹيران ترديد "الصرخة الخمينية" على طلاب وطالبات المدارس الواقعة في المناطق الخاضعة لسيطرتها بدلا عن تحية العلم والنشيد الوطني للجمهورية اليمنية.

وأوضح أن هذه الخطوة الخطيرة تندرج ضمن نهج مليشيا الحوثي القائم منذ بدء الانقلاب على مسخ هوية الأطفال الوطنية والعربية وغسل عقولهم بافكارها الظلامية المتطرفة، وغرس الحقد والكراهية للآخر في نفوسهم، وتعميم شعاراتها الطائفية الدخيلة على بلدنا ومجتمعنا، ونسف قيم التعايش بين اليمنيين.

الإرياني يحذر من ممارسات الحوثي

وحذر الارياني من مغبة هذه الممارسات الحوثية على النسيج الاجتماعي والسلم الاهلي، وكذا من مخاطر سعي مليشيا الحوثي لخلق جيل من الارهابيين والمتطرفين الذين يدينون بالولاء للحرس الثوري الايراني، ولا يشكلون خطر على اليمن فحسب بل على الامن والسلم الاقليمي والدولي.

واستغرب من استمرار صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والامريكي على ممارسات مليشيا الحوثي، واستمرارها في تجريف الهوية اليمنية ومحاولاتها خلخلة النسيج الاجتماعي والإضرار بالسلم الأهلي، والتي سيدفع ثمنه الجميع، وستقف حجر عثرة أمام اي جهود حقيقية ﻹحلال السلام في اليمن.