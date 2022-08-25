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مليشيا الحوثي تُفجّر عقبة الحلحل الاستراتيجية الرابطة بين محافظتي أبين والبيضاء

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المنامة - ياسر ابراهيم - أقدمت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، على تفجير عقبة الحلحل الاستراتيجية الرابطة بين محافظتي البيضاء وأبين، وإغلاقها أمام المسافرين بعد نحو أسبوع إعادة من فتحها.
 
وقالت مصادر محلية، إن مليشيا الحوثي قامت بتفخيخ العقبة الرابطة مديريتي لودر ومكيراس في المحافظتين، وفجرتها في وقت متأخر من مساء أمس.
 
وأوضحت أن المسافرين من كلا الوجهتين أُعيدوا من أسفل وأعلى العقبة نتيجة إغلاقها صباح اليوم الخميس.
 
وكانت وساطات محلية، نجحت الأسبوع الماضي على إعادة فتح العقبة أمام المسافرين بعد سنوات من إغلاقها من قبل المليشيا الحوثية.
 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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