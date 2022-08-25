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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التقى وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، مع مدير مكتب الثقافة محافظة لحج محمد مسعود ومدير فرع الهيئة العامة للكتاب بالمحافظة رياض عبد الجليل، ومدير مكتب السياحة بمحافظة لحج احمد عوض.

جرى مناقشة المعوقات والتحديات التي تواجه سير العمل في كل مكتب على حده.

الارياني يلتقي بقيادات الثقافة والسياحة بمحافظة لحج ويحثهم على مضاعفة الجهود

وأشاد الوزير الارياني بالجهود المبذولة في سبيل تحريك العمل الثقافي والأدبي والابداعي، داعيًا إلى مضاعفة الجهود للوصول إلى مستويات أفضل، تلبي متطلبات المرحلة، واحتياجات الشباب وتحصينه من الأفكار الدخيلة.

وأبدى استعداد الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسيير العمل في مكتبة القمندان بمحافظة لحج، وفرع الهيئة العامة للكتاب بالمحافظة، ليقوما بدورهم في نشر الثقافة.

وأشار إلى أهمية أن يقوم مكتب السياحة في المحافظة بدوره في تفعيل العمل السياحي، والحفاظ على الآثار والمعالم الأثرية والموروث الشعبي، التي تشكل أساسًا متينًا في الهوية الوطنية.

وتطرق الارياني إلى أهمية دور الفنون المختلفة، مشيرًا إلى الفجوة التي حدثت بين جيلي الفنانين الكبار والفنانين الشباب، الأمر الذي يتطلب ردم هذه الفجوة بإحياء التراث الفني بمختلف مجالاته وتشجيع الموهوبين من الفنانين والعازفين والشعراء لتقديم إبداعاتهم، وكذا الاهتمام بالمسرح.

حضر اللقاء وكيل وزارة الثقافة محمد صالح الشعبي.

ناقش وزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس،، مع مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور أحمد البيشي، الاشكاليات التي تواجه مكتب الصحة وفروعه والمنشآت الصحية والحلول والمعالجات الكفيلة لتغلب عليها.

وتطرق الاجتماع إلى إشكالية التداخل في إدارة الجانب الصحي بين الوزارة ومكتب الصحة وآليات تنظيمها وفق للقانون وبالتنسيق مع الوزارة والسلطة المحلية، إضافة إلى السُبل الممكنة لتحسين خدمات المنشآت والمراكز الصحية وضبط الإيرادات ومكافحة الاختلالات والمخالفات التي ترافق سير العمل.

وأكد لملس، على اهمية النهوض بالقطاع الصحي والالتزام باداء المهام والمسؤوليات والعمل الجماعي والتعاون كلٌ في موقعه ومكانه لضمان تقديم خدمات تلبي احتياجات المواطنين...مشددًا ضرورة تحديث برامج وخطط المكتب بما يواكب واقع الأوضاع الراهنة.

ناقش اجتماع بوزارة الداخلية اليوم بعدن تقرير اللجنة العسكرية والأمنية بشأن الموارد البشرية والمالية ومستوى اداء فروع الوزارة في المحافظات.

واستعرض الاجتماع الذي رأسه وكيل الوزارة لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء الركن عبدالله جابر، الإنجازات التي حققها قطاع الموارد المالية والبشرية خلال الفترة الماضية والجهود المبذولة في الوقت الراهن للارتقاء بمستوى القطاع وتطوير آلياته مواكبةً للمرحلة.

وشدد الوكيل على بذل المزيد من الجهود لرفع مستوى العمل في القطاع خصوصًا بعد إعادة فتح ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن لتقديم الخدمات لمنتسبي الوزارة والقادمين من مختلف المحافظات.

أدان وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني فرض مليشيا الحوثي الارهابية التابعة ﻹيران ترديد "الصرخة الخمينية" على طلاب وطالبات المدارس الواقعة في المناطق الخاضعة لسيطرتها بدلا عن تحية العلم والنشيد الوطني للجمهورية اليمنية.

وأوضح أن هذه الخطوة الخطيرة تندرج ضمن نهج مليشيا الحوثي القائم منذ بدء الانقلاب على مسخ هوية الأطفال الوطنية والعربية وغسل عقولهم بافكارها الظلامية المتطرفة، وغرس الحقد والكراهية للآخر في نفوسهم، وتعميم شعاراتها الطائفية الدخيلة على بلدنا ومجتمعنا، ونسف قيم التعايش بين اليمنيين.

وحذر الارياني من مغبة هذه الممارسات الحوثية على النسيج الاجتماعي والسلم الاهلي، وكذا من مخاطر سعي مليشيا الحوثي لخلق جيل من الارهابيين والمتطرفين الذين يدينون بالولاء للحرس الثوري الايراني، ولا يشكلون خطر على اليمن فحسب بل على الامن والسلم الاقليمي والدولي.

واستغرب من استمرار صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والامريكي على ممارسات مليشيا الحوثي، واستمرارها في تجريف الهوية اليمنية ومحاولاتها خلخلة النسيج الاجتماعي والإضرار بالسلم الأهلي، والتي سيدفع ثمنه الجميع، وستقف حجر عثرة أمام اي جهود حقيقية ﻹحلال السلام في اليمن.