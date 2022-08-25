شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير خارجية اليمن يؤكد ضرورة التطبيق الكامل لـ "الهدنة الأممية" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد وزير خارجية اليمن أحمد بن مبارك في لقاء مع السفير الأمريكي لدى بلاده ستيفن فاجن، الأربعاء، على ضرورة التطبيق الكامل لبنود الهدنة الأممية وإيقاف ما وصفها بأنها "خروقات" الحوثيين.

كما شدد على أهمية ممارسة الضغط على ميليشيا الحوثي "للالتزام ببنود الهدنة ورفع المعاناة عن اليمنيين"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية.

وشدد بن مبارك على ضرورة الشروع في الفتح الفوري للطرق الرئيسية في تعز، وضمان توظيف عوائد موانئ الحديدة لدفع مرتبات الموظفين.

من جانبه، أكد السفير الأمريكي التزام بلاده بالعمل لإحلال السلام في اليمن، مجددا دعم الحكومة الأمريكية لمجلس القيادة الرئاسي ولأمن واستقرار ووحدة البلاد، حسب الوكالة.

يذكر أن الأمم المتحدة، كانت أعلنت في الثاني من أغسطس الجاري أن الأطراف اليمنية وافقت على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفقًا للشروط نفسها.

وقال المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ في حينه، إن الهدنة ستمدد لمدة شهرين إضافيين من 2 أغسطس وحتى 2 أكتوبر 2022.

أتى هذا التمديد بعد هدنة أممية سابقة بدأ سريانها في إبريل الماضي (2022) على جميع جبهات القتال في اليمن لمدة شهرين، ونصت على إيقاف العمليات العسكرية الهجومية برًا وبحرًا وجوًا داخل اليمن وعبر حدوده، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن خلال شهرين، فضلًا عن السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعيًا.

فيما لا تزال ميليشيا الحوثي ترفض حتى الآن فتح طرق تعز ورفع حصارها المفروض على المدينة منذ أكثر من سبع سنوات، وكذلك دفع مرتبات موظفي الدولة من عائدات ضرائب وجمارك المشتقات النفطية.