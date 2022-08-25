اليمن.. الأرصاد يتوقّع هطول أمطار غزيرة خلال الساعات القادمة

المنامة - ياسر ابراهيم - توقع المركز الوطني للأرصاد، الأربعاء، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية بعدد من المحافظات خلال الساعات القادمة.

وحذر المركز الوطني للأرصاد في نشرته اليومية، المواطنين في المناطق المتوقع هطول الامطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان.

ونصح المركز، المواطنين، بعدم التواجد في مجاري وممرات السيول وضرورة توخي الحيطة والحذر من تدني الرؤية الأفقية في الطرقات والمنعطفات الجبلية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة.

ونبه المركز، مرتادي البحر وربابنة السفن في أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية من ارتفاع الموج واضطراب البحر.

وقال المركز، إنه من المتوقع أن تشهد المرتفعات الجبلية أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة مع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على اجزاء من المرتفعات الجبلية لمحافظات (تعز، اب، البيضاء، ذمار، ريمة، عمران ، المحويت و حجه ) وغرب محافظة (صنعاء) وأجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات (الضالع، ابين، شبوه، حضرموت والمهرة).

وأشار إلى أن المناطق الساحلية من المتوقع أن تشهد أجواء غائمة جزئيا مع إحتمال هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد احيانا على اجزاء من السواحل الغربية والجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها. والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والرمال.

وفي المناطق الصحراوية أفاد بأن الأجواء من المحتمل أن تكون صحوة الى غائمة جزئيا مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء صحاري (المهرة، حضرموت وشبوه) والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة والرمال.

