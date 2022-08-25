صنعاء.. وفاة طفلين غرقا في بركة مياه مكشوفة بـ"الحيمة الداخلية"

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي طفلان، اليوم الأربعاء، غرقا في إحدى القرى الريفية، بمديرية الحيمة الداخلية، محافظة صنعاء.

وقالت مصادر محلية، إن الطفلين "(عزالدين محمد حربات، وأصيل عبدالله الباشا)، توفيا غرقًا، في إحدى البرك المائية المكشوفة في قرية (الشارقة) بعزلة بلاد القبائل، بمديرية الحيمة الداخلية بمحافظة صنعاء".

وتسبّبت البرك المائية المكشوفة في وفاة عدد من الأطفال في عدة محافظات يمنية، نتيجة الإهمال للأطفال من قبل أولياء الأمور، وامتلاء هذه البرك بالمياه؛ نتيجة هطول الأمطار.

وقدرت احصائيات محلية وفاة أكثر من 130 شخصا بينهم نساء وأطفال بمختلف المحافظات اليمنية، نتيجة سيول الأمطار التي منّ الله على عدد من المحافظات اليمنية خلال الأسابيع الماضية.