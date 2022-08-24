المهرة.. إحالة ثلاثة من كبار تجار المخدرات إلى الجزائية المتخصصة في حضرموت

المنامة - ياسر ابراهيم - أحالت الأجهزة الأمنية بمحافظة المهرة، الأربعاء، ثلاثة من كبار تجار المخدرات إلى النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة حضرموت، شرقي اليمن.



ونقلت وكالة "سبأ" الرسمية، عن مصدر أمني قوله، إنه "تم ضبط المتهمين في حالة تلبس، الشهر الماضي، بينهم واحد من أخطر تجار المخدرات ويدير إحدى شبكات التهريب الدولية، ومطلوب لدى عدة دول عربية في قضايا تجارة المخدرات".



وأضاف المصدر، أنه تم إحالة المتهمين مع الأوليات والمضبوطات إلى النيابة الجزائية المتخصصة في حضرموت بعد استكمال اجراءات جمع الاستدلالات، وتم ذلك بإشراف مباشر من وكيل نيابة الغيضة القاضي هاني بلحاف.



وسبق أن أحالت السلطات الأمنية في محافظة المهرة، العديد من مهربي وتجار المخدرات بينهم إيرانيين إلى النيابة الجزائية في حضرموت.

