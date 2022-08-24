مأرب.. وفاة 10 أشخاص غرقاً في قنوات السد خلال ثلاثة أسابيع

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي عشرة أشخاص غرقا في القنوات التحويلية لسد مأرب أثناء سباحتهم؛ خلال الثلاثة الأسابيع الماضية.



وقال أحد عناصر فرق الإنقاذ بسد مأرب في تصريحات صحفية، إن حالات الغرق في السدود وقنوات سد مأرب، بلغت خلال 20 يوماً، أكثر من 15 حالة، منها 5 حالات تم إنقاذها من قبل الغواصين، فيما توفى البقية غرقاً.



ومنتصف الشهر الجاري علم مراسل قناة "يمن شباب" من مصادر صحية بالمحافظة، تسجيل 7 حالة وفاة جراء الغرق في السد وقنواته التحويلية خلال أسبوع فقط.



وفي السنوات الأخيرة تم تسجيل عشرات الوفيات جراء الغرق في تحويلات سد مأرب رغم التحذيرات المتكررة التي تطلقها السلطات للمواطنين بعدم السباحة.

