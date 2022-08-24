إب.. انتشال جثة شاب جرفته السيول وانهيار عدداً من المنازل وتضرر للممتلكات

المنامة - ياسر ابراهيم - تسببت سيول الأمطار التي شهدتها محافظة إب (وسط اليمن) خلال الأيام الماضية، بوفاة شاب غرقاً وانهيار عدد من المنازل وأضرار كبيرة في الممتلكات والأراضي الزراعية.



وقالت مصادر محلية، إنه تم انتشال جثة الشاب "شاكر ناجي المسعودي" في مجرى للسيول بمنطقة "عينان" بالسبرة شرقي إب بعد أيام من فقدانه.



وفي مديرية السدة (شرق)، انهارت ستة منازل في قرية "حدة غليس" بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.



وقال سكان محليون إن إحدى المنازل الستة تهدم بشكل كلي، فيما البقية تهدمت بشكل جزئي، دون تسجيل أي خسائر بشرية جراء الانهيارات السكنية.



كما تسببت السيول المتدفقة بجرف مساحات واسعة من أراضي القرية الزراعية والمحاصيل الزراعية، وتعرض العديد من طرقات المنطقة لانهيارات صخرية ما أدى إلى قطعها عن بعض وعزلها عن مركز المديرية بمدينة السدة.



وتشهد المحافظة منذ نحو شهرين أمطاراً موسمية تسببت بوفاة وإصابة عدد ممن المدنيين بينهم أطفال، وأضرار واسعة في الأراضي والممتلكات الزراعية بعدد من مديريات المحافظة.

