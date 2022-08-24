شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر افتتاح محطة الكويت لتعبئة الأكسجين بسيئون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - افتتح وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، اليوم، محطة الكويت لتوليد وتعبئة الأكسجين بسيئون، الممولة من جمعية صندوق اعانة المرضى بدولة الكويت.

افتتاح محطة الكويت لتعبئة الأكسجين بسيئون

وتبلغ طاقة المحطة الانتاجية 160 أسطوانة أكسجين يوميا "50 متر مكعب" يذهب 70 في المائة من انتاجها دعما للمستشفيات الحكومية وتقديم الاسعافات الأولية والخدمات العلاجية للمرضى مجانا.

استقبل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الثلاثاء بمقر اقامته في العاصمة السعودية الرياض، سفير الولايات المتحدة الاميركية، ستيفن فاجن، للبحث في مستجدات الوضع اليمني، وجهود احلال السلام في البلاد.

وفي اللقاء اشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بالعلاقات اليمنية الاميركية المتميزة، وتقديره لمواقف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية.

وتطرق اللقاء إلى الجهود الاممية والدولية من اجل تنفيذ بنود الهدنة الجارية، والضغوط المطلوبة لدفع المليشيات الحوثية على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاعلان الاممي، واتفاق ستوكهولم خصوصا فيما يتعلق بفتح طرق تعز والمحافظات الاخرى، ودفع رواتب الموظفين من عائدات سفن الوقود الواصلة عبر موانئ الحديدة بتسهيل من الحكومة الشرعية.

وعرض السفير الاميركي خلال اللقاء مجالات الدعم الاميركي القائمة والمستقبيلة، بما فيها المساعدات الانسانية والانمائية التي تجاوزت اعتماداتها هذا العام المليار دولار للمرة الاولى.

و اشار السفير فاجن إلى الدعم الواعد لقوات خفر السواحل، وحرس الحدود اليمنية، في اطار الجهود المشتركة لمكافحة الارهاب، اضافة إلى الدعم المقدم عبر وكالة التنمية الاميركية، خصوصا في مجال بناء القدرات المؤسسية للبنك المركزي ووزارة المالية، فضلا عن قطاعات الصحة والتعليم، والمياه والصرف الصحي.

كما ابلغ السفير الاميركي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، موافقة الحكومة الاميركية على استئناف برامج التبادل الثقافي مع الحكومة اليمنية، وعلى رأسها برنامج الزائر الدولي بعد سبع سنوات من التوقف.

وثمن فخامة الرئيس للحكومة الاميركية هذا الدعم، معربا ان يفتح ذلك افاقا اوسع لتعزيز الاصلاحات التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي ليشمل ذلك تأهيل القطاع الزراعي في البلاد.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.

اختتم ستة عشر كادرا من المرافق الصحية بمحافظتي عدن وتعز اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بإدارة الامداد الدوائي الطبي التي ينظمها البرنامج الوطني للامداد الدوائي بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبالتعاون مع منظمة جون سنو.

تلقى المشاركون في الدورة التي تأتي ضمن مشروع التعافي وتقوية النظام الصحي ( صحتي اولا) على مدى ثلاثة أيام معارف ومهارات نظرية وتطبيقية حول آليات الامداد والادارة الدوائية وطرق تقدير الكميات وآليات طلب الامداد وكيفية معرفة انتهاء الأدوية وإرشادات التخزين العامة وانشاء وتصميم المخزن الطبي وطرق مكافحة الحرائق.

في ختام الدورة دعت مدير عام البرنامج الوطني للامداد الدوائي الدكتورة سعاد الميسري والقائم بأعمال مدير منظمة جون سنو مدير مشروع التعافي وتقوية النظام الصحي الدكتورة سعاد الهتاري المشاركين للاستفادة من المفردات العلمية التي غطتها الدورة والسعي الجاد لتمثلها على صعيد الواقع المهني والإستفادة في تطبيقها للاسهام في تعزيز وتقوية النظام الصحي.

وصل فريق حكومي من محافظة مأرب إلى العاصمة كيغالي للاطلاع على التجربة الرواندية الرائدة في التعافي وإعادة الإعمار وعلى الآليات والأساليب والأدوات المتبعة في تنفيذ المشاريع الحضرية وإدارتها بطرق مبتكرة.

يترأس الفريق رئيس المكتب الفني بمأرب الدكتور علي الجبل ويضم في عضويته كلا من مدير مكتب محافظ مأرب والسكرتير الصحفي للمحافظ ومدراء عموم المعلومات والتوثيق والإحصاء وتنمية المرأة ومؤسستي الكهرباء والمياه والصرف الصحي وصندوق النظافة والتحسين ومكاتب الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني والأشغال العامة والطرق ومديرية مدينة مأرب.

وتأتي الزيارة كإحدى الأنشطة المتعلقة ببناء قدرات السلطات المحلية بهدف تمكينها من تصميم وتنفيذ خطط تعافي تلبي الخدمات العامة الموسعة المحلية ضمن مشروع تعزيز المرونة المؤسسة والاقتصادية في اليمن الذي ينفذه برنامج الامم المتحدة الإنمائي في اليمن بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وتهدف الزيارة إلى توفير تجربة تعلمية وعملية لقيادات السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية الخدمية بمحافظة مأرب للإطلاع عن كثب على التجارب الناجحة في روندا ميدانيًا والاستفادة منها في وضع استراتيجيات وخطط تنموية تسهم في تحفيز التنمية المحلية وتوسيع قاعدة الموارد الاقتصادية وتحسين مستوى الاستجابة في تقديم الخدمات الأساسية في مدينة مأرب واستكشاف جوانب القصور والاختلالات في كل الخطط السابقة ووضع الحلول المناسبة لها للتغلب عليها في المستقبل.

واستمع رئيس وأعضاء فريق مأرب الحكومي خلال تدشين الزيارة من المدير التنفيذي لوكالة التعاون الرواندية كريستينا نكو ليكينكا ومدير التخطيط القومي والاقتصادي بوزارة المالية أريان زينجيرو ومدير إدارة التخطيط والمراقبة والتقييم بوزارة الحكم المحلي موريس إلى شرحٍ مفصل عن التجربة الرواندية في مجال إعادة الإعمار بعد الإبادة الجماعية قبل ٢٨ عامًا والفرص والتحديات في التخطيط المالي والاداري، وتنفيذ المشاريع الخدمية والحضرية وآليات تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وتفعيل وظائف المساءلة الاجتماعية في المجتمع.

