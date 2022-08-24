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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، في العاصمة المؤقتة عدن، مع وفد منظمة الطفولة اليونيسيف، الذي يضم نائب المدير العام التنفيذي لمنظمة اليونيسيف الدكتورة حنان سليمان، والمدير الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الدكتورة اديل خضر، والممثل المقيم للمنظمة في اليمن فيليب دومنيل، مستوى تدخلات المنظمة في اليمن.

وزير الصحة يبحث مع اليونيسيف مستوى تدخلات المنظمة والاحتياجات الصحية في بلادنا

وأكد الوزير بحيبح، على عمق الشراكة القائمة بين الوزارة واليونيسيف باعتبارها أحد الداعمين الأساسيين للقطاع الصحي عبر عدد من المشاريع تشمل مشروعي راس المال البشري وجافي الذي يعمل على ديمومة العمل في برنامج التحصين، كونه يعد الركيزة الأساسية لبرامج الرعاية الصحية الأولية والقاعدة الأساسية للعمل الصحي.. متطرقا إلى واجبات توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية بشكل مجاني لا سيما في المناطق الطرفية والريفية وتجمعات النازحين ومناطق الصراع.

ونوه بأهمية العمل المشترك بين الجانبين وتسخيره لإيجاد الحلول لمجمل قضايا الصحة منها الإمداد الدوائي وإشكاليات تأخره ويشمل التجهيزات الطبية للمرافق الصحية وتعزيز منظومة العمل واستمراريته في مجال برنامج المتطوعات المجتمعيات سواء متطوعات صحة المجتمع أو العامل الصحي المجتمعي واستثماره في خدمة النظام الصحي والإسهام في زيادة المشاركة المجتمعية من خلال تعزيز دور المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني وفروعه في المحافظات ودعم مختلف أنشطته.

من جانبه استعرض وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي، الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة في كثير من المجالات لا سيما في برنامج التحصين.. متطرقا إلى الوضع الوبائي الراهن في البلاد والنتائج التي حققتها حملات التحصين في المحافظات المحررة وما يقابلها من اخفاقات وتعنت المليشيات الانقلابية في صنعاء ومنعها لأنشطة التحصين مما أعاد للبلاد حالات مرضية سبق التخلص منها.. لافتًا إلى احتياجات تعزيز منظومة العمل الصحي.

حضر اللقاء وكيل وزارة الصحة لقطاع السكان الدكتور سالم الشبحي، والوكيل المساعد لقطاع السكان الدكتورة إشراق السباعي، والوكيل المساعد لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتورة انتصار جابر، وعدد من المعنيين في الوزارة والمنظمة.

استقبل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الثلاثاء بمقر اقامته في العاصمة السعودية الرياض، سفير الولايات المتحدة الاميركية، ستيفن فاجن، للبحث في مستجدات الوضع اليمني، وجهود احلال السلام في البلاد.

وفي اللقاء اشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بالعلاقات اليمنية الاميركية المتميزة، وتقديره لمواقف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية.

وتطرق اللقاء إلى الجهود الاممية والدولية من اجل تنفيذ بنود الهدنة الجارية، والضغوط المطلوبة لدفع المليشيات الحوثية على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاعلان الاممي، واتفاق ستوكهولم خصوصا فيما يتعلق بفتح طرق تعز والمحافظات الاخرى، ودفع رواتب الموظفين من عائدات سفن الوقود الواصلة عبر موانئ الحديدة بتسهيل من الحكومة الشرعية.

وعرض السفير الاميركي خلال اللقاء مجالات الدعم الاميركي القائمة والمستقبيلة، بما فيها المساعدات الانسانية والانمائية التي تجاوزت اعتماداتها هذا العام المليار دولار للمرة الاولى.

و اشار السفير فاجن إلى الدعم الواعد لقوات خفر السواحل، وحرس الحدود اليمنية، في اطار الجهود المشتركة لمكافحة الارهاب، اضافة إلى الدعم المقدم عبر وكالة التنمية الاميركية، خصوصا في مجال بناء القدرات المؤسسية للبنك المركزي ووزارة المالية، فضلا عن قطاعات الصحة والتعليم، والمياه والصرف الصحي.

كما ابلغ السفير الاميركي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، موافقة الحكومة الاميركية على استئناف برامج التبادل الثقافي مع الحكومة اليمنية، وعلى رأسها برنامج الزائر الدولي بعد سبع سنوات من التوقف.

وثمن فخامة الرئيس للحكومة الاميركية هذا الدعم، معربا ان يفتح ذلك افاقا اوسع لتعزيز الاصلاحات التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي ليشمل ذلك تأهيل القطاع الزراعي في البلاد.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.