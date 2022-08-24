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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم عبر الاتصال المرئي، مع نائبة المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) حنان سليمان، التعاون والتنسيق بين اليمن والمنظمة وأنشطة وبرامج الشراكة الهادفة لمساعدة الشعب اليمني وخاصة تلك المتصلة برفع المعاناة الإنسانية للأطفال في اليمن.

بن مبارك يبحث مع مسئولة أممية دعم برامج الطفولة في بلادنا

وتطرق بن مبارك إلى جملة من القضايا المتعلقة بالوضع الإنساني جراء الحرب التي اشعلتها المليشيات الحوثية والجهود الحكومية الرامية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، مثمنا مستوى التدخلات الإنسانية لمنظمة اليونيسف في مختلف المحافظات اليمنية.

وأشار إلى انتهاكات مليشيات الحوثي المستمرة لحقوق الطفولة واستمرار تجنيد الأطفال وزرع افكار العنف والكراهية في صفوف طلاب المدارس، ولفت إلى خطورة تلك الممارسات على مستقبل الأجيال التي سيعاني اليمن من آثارها لعقود قادمة، داعيا إلى المزيد من الجهود الاممية لحماية الطفولة في اليمن من خلال استدامة دعم المؤسسات التعليمية.

من جانبها، عبرت نائبة المدير التنفيذي لليونيسيف عن تقديرها لمستوى الدعم المقدم من الحكومة اليمنية لانجاح برامج وأنشطة المنظمة وتسهيل مهام القائمين على تلك البرامج.. مؤكدة حرص اليونيسف على تعزيز الشراكة مع اليمن في عدد من المجالات ذات الأولوية.

حضر اللقاء المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة اليونيسف أديل خضر والممثل المقيم للمنظمة في اليمن فيليب دواميل.

ناقش وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي،، بعدن، مع وفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وثيقة الاستراتيجية الإطارية الخاصة بالمياه، التي أعدها البرنامج بالاستناد إلى الاستراتيجية الوطنية للمياه لتكون خارطة طريق لتدخلاته خلال الفترة القادمة.

وأكد الشرجبي دعم الوزارة للوثيقة، مع التأكيد على ضرورة اشراك المانحين والمنظمات العاملة في القطاع في اعداد وتطوير الاستراتيجة التي تدرس الوضع الحالي للمصادر المائية وتحسين عمليات الرقابة للاحواض لتحقيق التوازن بين العرض والطلب والادارة المتكاملة للموارد المائية.

ووجه الشرجبي بتشكيل فريق عمل فني من الوزارة وهيئة الموارد المائية للبدء بالخطوات العملية لتفعيل العمل بالوثيقة بالتنسيق مع فريق الـ(UNDP).

كما جرى التوقيع على اتفاقية مشروع برنامج المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في منطقتي الحقيب والشرف بمديرية الصلو بمحافظة تعز مع منظمة سمارتيان بيرس.

بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، في العاصمة المؤقتة عدن، مع وفد منظمة الطفولة اليونيسيف، الذي يضم نائب المدير العام التنفيذي لمنظمة اليونيسيف الدكتورة حنان سليمان، والمدير الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الدكتورة اديل خضر، والممثل المقيم للمنظمة في اليمن فيليب دومنيل، مستوى تدخلات المنظمة في اليمن.

وأكد الوزير بحيبح، على عمق الشراكة القائمة بين الوزارة واليونيسيف باعتبارها أحد الداعمين الأساسيين للقطاع الصحي عبر عدد من المشاريع تشمل مشروعي راس المال البشري وجافي الذي يعمل على ديمومة العمل في برنامج التحصين، كونه يعد الركيزة الأساسية لبرامج الرعاية الصحية الأولية والقاعدة الأساسية للعمل الصحي.. متطرقا إلى واجبات توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية بشكل مجاني لا سيما في المناطق الطرفية والريفية وتجمعات النازحين ومناطق الصراع.

ونوه بأهمية العمل المشترك بين الجانبين وتسخيره لإيجاد الحلول لمجمل قضايا الصحة منها الإمداد الدوائي وإشكاليات تأخره ويشمل التجهيزات الطبية للمرافق الصحية وتعزيز منظومة العمل واستمراريته في مجال برنامج المتطوعات المجتمعيات سواء متطوعات صحة المجتمع أو العامل الصحي المجتمعي واستثماره في خدمة النظام الصحي والإسهام في زيادة المشاركة المجتمعية من خلال تعزيز دور المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني وفروعه في المحافظات ودعم مختلف أنشطته.

من جانبه استعرض وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي، الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة في كثير من المجالات لا سيما في برنامج التحصين.. متطرقا إلى الوضع الوبائي الراهن في البلاد والنتائج التي حققتها حملات التحصين في المحافظات المحررة وما يقابلها من اخفاقات وتعنت المليشيات الانقلابية في صنعاء ومنعها لأنشطة التحصين مما أعاد للبلاد حالات مرضية سبق التخلص منها.. لافتًا إلى احتياجات تعزيز منظومة العمل الصحي.

حضر اللقاء وكيل وزارة الصحة لقطاع السكان الدكتور سالم الشبحي، والوكيل المساعد لقطاع السكان الدكتورة إشراق السباعي، والوكيل المساعد لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتورة انتصار جابر، وعدد من المعنيين في الوزارة والمنظمة.