شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي يستقبل السفير الاميركي للبحث في دعم الاصلاحات الاقتصادية والخدمية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استقبل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي امس بمقر اقامته في العاصمة السعودية الرياض، سفير الولايات المتحدة الاميركية، ستيفن فاجن، للبحث في مستجدات الوضع اليمني، وجهود احلال السلام في البلاد.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي يستقبل السفير الاميركي للبحث في دعم الاصلاحات الاقتصادية والخدمية

وفي اللقاء اشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بالعلاقات اليمنية الاميركية المتميزة، وتقديره لمواقف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية.

وتطرق اللقاء إلى الجهود الاممية والدولية من اجل تنفيذ بنود الهدنة الجارية، والضغوط المطلوبة لدفع المليشيات الحوثية على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاعلان الاممي، واتفاق ستوكهولم خصوصا فيما يتعلق بفتح طرق تعز والمحافظات الاخرى، ودفع رواتب الموظفين من عائدات سفن الوقود الواصلة عبر موانئ الحديدة بتسهيل من الحكومة الشرعية.

وعرض السفير الاميركي خلال اللقاء مجالات الدعم الاميركي القائمة والمستقبيلة، بما فيها المساعدات الانسانية والانمائية التي تجاوزت اعتماداتها هذا العام المليار دولار للمرة الاولى.

و اشار السفير فاجن إلى الدعم الواعد لقوات خفر السواحل، وحرس الحدود اليمنية، في اطار الجهود المشتركة لمكافحة الارهاب، اضافة إلى الدعم المقدم عبر وكالة التنمية الاميركية، خصوصا في مجال بناء القدرات المؤسسية للبنك المركزي ووزارة المالية، فضلا عن قطاعات الصحة والتعليم، والمياه والصرف الصحي.

كما ابلغ السفير الاميركي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، موافقة الحكومة الاميركية على استئناف برامج التبادل الثقافي مع الحكومة اليمنية، وعلى رأسها برنامج الزائر الدولي بعد سبع سنوات من التوقف.

وثمن فخامة الرئيس للحكومة الاميركية هذا الدعم، معربا ان يفتح ذلك افاقا اوسع لتعزيز الاصلاحات التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي ليشمل ذلك تأهيل القطاع الزراعي في البلاد.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.

بحث المحامي العام الأول للجمهورية القاضي فوزي سيف اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن مع وفد اللجنة الدولية للصليب الاحمر برئاسة نائب مدير قسم الحماية باللجنة في اليمن ليفان كاتشرفا الأنشطة الإنسانية في عدد من المحافظات وتنسيق التعاون بين النيابة واللجنة فيما يتعلق بعدد من القضايا منها جثث الموتى فاقدي الهوية.

و أشاد المحامي العام بالأعمال الإنسانية التي تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن وبالدعم الذي تقدمه في المجالات الانسانية.

وجرى الاتفاق على تشكيل لجنة متعددة الجهات لتنفيذ المهام والانشطة بين الجانبين على ان يصدر بذلك قرار من النائب العام للجمهورية لتشكيل اللجنه وكذا تنظيم دورات تدريبية وتاهيلية لتطوير قدرات كوادر الطب الشرعي والمختصين بالنيابات العامة.

اختتم ستة عشر كادرا من المرافق الصحية بمحافظتي عدن وتعز اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بإدارة الامداد الدوائي الطبي التي ينظمها البرنامج الوطني للامداد الدوائي بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبالتعاون مع منظمة جون سنو.

تلقى المشاركون في الدورة التي تأتي ضمن مشروع التعافي وتقوية النظام الصحي ( صحتي اولا) على مدى ثلاثة أيام معارف ومهارات نظرية وتطبيقية حول آليات الامداد والادارة الدوائية وطرق تقدير الكميات وآليات طلب الامداد وكيفية معرفة انتهاء الأدوية وإرشادات التخزين العامة وانشاء وتصميم المخزن الطبي وطرق مكافحة الحرائق.

في ختام الدورة دعت مدير عام البرنامج الوطني للامداد الدوائي الدكتورة سعاد الميسري والقائم بأعمال مدير منظمة جون سنو مدير مشروع التعافي وتقوية النظام الصحي الدكتورة سعاد الهتاري المشاركين للاستفادة من المفردات العلمية التي غطتها الدورة والسعي الجاد لتمثلها على صعيد الواقع المهني والإستفادة في تطبيقها للاسهام في تعزيز وتقوية النظام الصحي.

سيرت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، رحلتين جويتين مجانيتين لأبناء محافظة سقطرى بين مطاري الغيظة وسقطرى، للتخفيف عن معاناة سفر الكثير من أبناء المحافظة خاصة المرضى وكبار السن والطلاب.

انطلقت الرحلة الأولى، صباح اليوم، من مطار سقطرى إلى الغيضة، لتعقبها الرحلة الثانية من مطار الغيضة إلى مطار سقطرى باجمالي 200 راكبا.