شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صراعات أجنحة الحوثي تتصاعد.. مقتل قيادي في صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قتل شيخ قبلي وقيادي في ميليشيا الحوثي، بمحافظة عمران شمالي العاصمة اليمنية صنعاء، في إطار صراعات الأجنحة الحوثية المتصاعدة على النفوذ والنهب.

وقالت مصادر محلية وإعلامية متطابقة، إن القيادي في ميليشيا الحوثي حيدر سعيد آل سعيد، قتل الاثنين، بكمين مسلح، في منطقة حوث، في الطريق الرابط بين صنعاء وصعدة.

وأضافت أن آل سعيد كان مع آخرين من العناصر الحوثية، الذين تم حشدهم بعد تصاعد خلاف بينه وآخرين، على أموال وأرباح في تجارة الممنوعات.

ويعد آل سعيد من القيادات الحوثية البارزة، والتي تقاتل في جبهة الحدود، ونتيجة للخلافات التي زادت في الآونة الأخيرة، فإن أطرافًا تخلصت منه من أجل الاستئثار بتجارته في الممنوعات.

يأتي مقتل القيادي الحوثي، بعد يوم من الإعلان عن وفاة نجل القيادي علي ناصر الجراشي والمعين من الحوثيين مديرًا لأمن مديرية بني ضبيان بمحافظة صنعاء، في كمين مسلح مماثل تعرض له في خولان أثناء زيارته لإحدى مناطق بني ضبيان جنوب شرق محافظة صنعاء.

يشار إلى الخلافات والمواجهات، تطورت بين القيادات الحوثية، في إطار صراع الأجنحة على النفوذ والجبايات، لتصل إلى حد التصفيات البينية والاختطافات لعناصر وقيادات أمنية تابعة لما يسمى جهاز الأمن الوقائي.

وشهدت الفترة الماضية، تفجر الصراع بين أجنحة الميليشيات الحوثية ليطفو على السطح عبر موجة تصفيات بينية وصلت إلى دار زعيم الحوثيين بمصرع أخيه إبراهيم الحوثي، الذي جرت تصفيته وآخرين برفقته في منزل وسط صنعاء، وسبقه عمليات قتل واغتيال لعشرات القيادات، ضمن الصراع الداخلي بين قادة الميليشيات.