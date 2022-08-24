شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "سهام الشرق".. القوات الجنوبية تُطهر مناطق استراتيجية في أبين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - في إطار عملية "سهام الشرق" العسكرية، تمكنت القوات الجنوبية، مساء الثلاثاء، من تطهير أول معاقل الجماعات الإرهابية، بمحافظة أبين، التي أطلقها نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء عيدروس الزبيدي.

وأعلن قائد قوات الحزام الأمني والتدخل السريع، الموالية للانتقالي الجنوبي في أبين، العميد عبداللطيف السيد، تمكن قوات الحزام الأمني وقوات محور أبين العسكري، والقوات الأمنية بالمحافظة الموالية للحكومة، من تطهير أول أوكار عناصر الإرهاب، منطقة خبر المراقشة بمديرية أحور، جنوب شرق أبين.

وأكد العميد السيد، في تصريح بثته قناة "عدن المستقلة" التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، استمرار الحملة العسكرية حتى تطهير آخر شبر من أبين.

وقالت مصادر محلية في أبين، إن قوات محور أبين الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، وصلت لمدينة شقرة التابعة إداريًا لمديرية خنفر، جنوبي المحافظة، دون أي مواجهات مسلحة.

وأشارت المصادر إلى أن قيادة قوات الجيش اليمني والقوات الأمنية المنتشرة في شقرة، رحبت بقدوم القوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، قبل أن تواصل الأخيرة تقدمها نحو أحور، جنوب شرق أبين، لتطهيرها من الجماعات الإرهابية والعصابات المسلحة الخارجة عن القانون.

ونشرت قوات محور أبين جزءًا من قواتها في أطراف شقرة، ومناطق مؤخرة القوات المتجهة إلى أحور، لتأمينها على امتداد الشريط الساحلي بالمحافظة.

وأكدت المصادر أن وحدات تابعة للقوات الموالية للانتقالي الجنوبي، اتجهت إلى منطقة خبر المراقشة بمديرية أحور، أحد أهم معاقل الجماعات الإرهابية، ومسلحي عناصر تنظيم القاعدة، ومسقط رأس زعيم التنظيم السابق بأبين جلال بلعيدي المرقشي.

ونقلت وسائل إعلام محلية أن عملية "سهام الشرق"، التي أطلقت مساء الاثنين، تأتي بتنسيق مع القوات العسكرية والأمنية التابعة للحكومة بمحافظة أبين.

وذكر مصادر محلية أن التحرك العسكري، جاء بتنسيق مع قوات أمن أبين ووحدات جنوبية حكومية، وعقب أيام من أوامر وجهتها المنطقة العسكرية الرابعة لدى الجيش اليمني، لكتيبة الضابط اليمني، سعيد بن معيلي، الموالية لحزب التجمع اليمني للإصلاح (إخوان)، لمغادرة محافظة أبين والعودة إلى محافظة مأرب.

وأكد قائد قوات محور أبين العميد مختار النوبي، أن هناك اتفاقا مع القيادة العسكرية والأمنية في شقرة، لتسهيل دخول القوات الجنوبية.

وأشار في مقطع فيديو، ظهر فيه عقب وصول القوات الجنوبية إلى شقرة، إلى أن عملية مكافحة الإرهاب في أبين، مستمرة لتحرير مناطق سيئون ووادي حضرموت، وكافة المحافظات الجنوبية.

وأعلنت قناة "عدن المستقلة" التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، أن عملية "سهام الشرق" تهدف إلى تحرير أبين من الجماعات الإرهابية والعناصر الخارجة عن القانون التي تنشط في مناطق المحافظة، إلى جانب حمايتها للطرقات الرابطة بين مناطق الجنوب، وإيقاف تهريب الأسلحة عبر الشريط الساحلي.