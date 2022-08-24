مليشيا الحوثي تلزم طلاب المدارس ترديد شعارها الطائفي في طابور الصباح

المنامة - ياسر ابراهيم - ألزمت مليشيا الحوثي مدراء المدارس الحكومية والخاصة في مناطق سيطرتها، بتفعيل ما أسموه بـ"الصرخة"، - شعارهم الطائفي الإيراني - في الطابور المدرسي، على مدار العام الدراسي.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل وثيقة تفيد بتعميم وجهه القيادي الحوثي المُعيّن مديرًا لمكتب التربية بمحافظة عمران "رشيد رطاس"، إلى مدراء التربية في مديريات المحافظة، بترديد الشعار في طابور الصباح.

ونص التعميم على "التوجيه لمدراء ومديرات المدارس الحكومية والأهلية في مديرياتهم، تفعيل الصرخة في الطابور المدرسي، بعد أداء السلام الجمهوري، وتحية العلم، وعلى مدار العام الدراسي".

يأتي هذا في ظلل استمرار مليشيا الحوثي في تفخيخ عقول الطلاب في مناطق سيطرتها، سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة، والزامهم الطلاب والطالبات بترديد شعاراتهم الطائفية داخل المدارس.

يشار إلى أن هذا التوجه الطائفي يأتي بعد قيام المليشيا بتغيير المناهج الدراسية وخصوصا في مواد الوطنية والإسلامية والقرآن الكريم وغيرها، وذلك بما يتوافق مع أهدافها الطائفية والإمامية.

نص التعميم

