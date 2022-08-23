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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التقى الدكتور ناصر الخُبجي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس وحدة شؤون المفاوضات، بمكتبه بالعاصمة عدن الاثنين رئيس القيادة المحلية للهيئة التنفيذية انتقالي محافظة ابين الاستاذ محمد احمد الشقي، ووكيل محافظة البيضاء عبدربه احمد العاقل وعددا من قيادات مديرية مكيراس.

الخبجي يشيد بصمود مقاومة مكيراس ودورها الوطني الجنوبي في مواجه الحوثيين

وفي مستهل اللقاء أشاد الخبجي بصمود مقاومة مكيراس، ودورها الوطني الجنوبي في مواجهة الانتهاكات وآلة القمع التي ترتكبها مليشيات الحوثي بحق المواطنين.

وحثّ الخُبجي القيادات من مكيراس على ضرورة ترسيخ الهوية الجنوبية باعتبارها قضية شعب عانى ويلات الحروب التي شنتها المليشيات الحوثية، بالإضافة إلى ترسيخ مبدأ التصالح والتسامح كمبدأ سامٍ يسير الجنوبيون عليه حتى تحقيق كامل أهداف ثورتهم الجنوبية.

الخُبجي: مكيراس ستضل جنوبية وتحظى باهتمام خاص من القيادة السياسية

وأكد الخُبجي ان مكيراس ستضل جنوبية وتحظى باهتمام خاص من القيادة السياسية ممثلة باللواء عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي. منوهًا على أهمية المرحلة التي يمرّ بها الجنوب، بما يستوجب رص الصفوف منا جميعا.

واستمع الخبجي من الحاضرين في هذا اللقاء إلى شرحٍ عن الأوضاع الاستثنائية التي تمرُّ بها مكيراس والممارسات القمعية التي تنتهجها مليشيات الحوثي الإرهابية.

استقبل الدكتور ناصر الخُبجي عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس وحدة شؤون المفاوضات، بمكتبه بالعاصمة عدن، الإثنين، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة المناصفة، الدكتور محمد سعيد الزعوري.

واطّلع الدكتور الخبجي من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، على الجهود التي تبذلها الوزارة على مستوى البرامج والمشاريع الاجتماعية، كتفعيل شبكة الأمان الاجتماعي، وتحسين مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين، والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة بما يحقق تسهيل الاجراءات الحكومية عند التنفيذ، وبما يحقق المصلحة العامة للمواطنين.

وخلال اللقاء أشاد الدكتور الخبجي بجهود الوزارة والخطط الجاري تنفيذها رغم كل الصعوبات التي تعانيها نتيجة الظروف الاستثنائية للبلاد، مؤكدا على ضرورة التنسيق الكامل مع المنظمات المحلية والدولية العاملة في مجال الاغاثي والمجتمعي والتي تقدم خدماتها للمواطنين.

من جانبه، أكد الدكتور الزعوري، أن الوزارة تهدف إلى مضاعفة الجهود الرامية إلى تلبية الاحتياجات الحقيقية للمواطنين وتحسين الواقع المعيشي وتعزيز العلاقة المستمرة مع المنظمات الدولية والاغاثية والسعي للوصول لكافة الاهدافة المحددة.

حضر اللقاء وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل صالح محمود حسن، والدكتور سيف علي حسن

التقى اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي،، في القصر الرئاسي بمعاشيق، اليوم الإثنين، اللجنة العسكرية المُكلفة بتقصي الحقائق في الأحداث التي شهدتها محافظة شبوة الأسبوع الماضي برئاسة وزير الدفاع اللواء الركن محسن الداعري.

وتسلّم من رئيس اللجنة تقريرا مفصلا، تضمن نتائج الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة إلى محافظتي شبوة، وحضرموت للقاء بكل الأطراف والجلوس معهم، وجمع الاستدلالات والحقائق التي توصلت إليها بخصوص الأحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة الأسبوع الماضي.

كما اطّلع من رئيس وأعضاء اللجنة على الإجراءات التي اتخذتها اللجنة لإزالة أسباب التوتر، وإعادة الأمن والاستقرار إلى المحافظة، مشيدًا بالجهود التي بذلتها اللجنة لتقريب وجهات النظر وإزالة أسباب التوتر، ومشددا على أهمية مساندة السلطات المحلية في محافظة شبوة وتعزيز جهودها في ترسيخ الأمن والاستقرار في المحافظة.

بدوره أعرب اللواء محسن الداعري وزير الدفاع، رئيس اللجنة عن شكره وتقديره للرئيس الزُبيدي ومجلس القيادة الرئاسي لمساندتهم المتواصلة للجنة وتذليل الصعاب أمامها لإنجاح مهامها في إعادة الأمن والاستقرار إلى محافظة شبوة، ودعم جهود السلطات المحلية فيها.