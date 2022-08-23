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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، خلال لقائين منفصلين مع قيادتي جامعة لحج ممثلة برئيس الجامعة الدكتور أحمد فضيل، واللجنة الوطنية للمرأة ممثلة برئيسة اللجنة الدكتورة شفيقة الوحش، إمكانية الاستفادة من برامج التعاون الدولي مع المانحين والمنظمات الدولية في تنفيذ المشاريع والتدخلات ذات الصلة بشؤون التعليم الأكاديمي والمرأة.

وزير التخطيط يلتقي قيادتي جامعة لحج واللجنة الوطنية للمرأة

وجرى خلال اللقاء الأول بمشاركة الوكيل المساعد لوزارة التخطيط لقطاع التعاون الدولي منصور زيد، استعراض احتياجات جامعة لحج وكليات التربية والزراعة بالجامعة من مشاريع التطوير والارتقاء بالعملية التعليمية وفي صدارتها الحرم الجامعي.

فيما تطرق اللقاء الآخر، إلى أوجه دعم ومساندة الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط للجنة الوطنية للمرأة عبر تعزيز دور اللجنة في العمل مع المنظمات الدولية وأبرزها صندوق الأمم المتحدة للسكان لاسيّما بجوانب الصحة الإنجابية والزواج المبكر والتعليم.

وجدد الدكتور باذيب، حرص وزارة التخطيط على تقديم كافة أوجه الدعم وفقا للإمكانيات المتاحة لجامعة لحج واللجنة الوطنية للمرأة وغيرها من المؤسسات والجهات الرسمية، والاهتمام بنهوض وارتقاء أداءها وأنشطتها المختلفة في شتى مجالات الحياة لتعزيز العمل التشاركي في بناء ونهضة المجتمع وتحقيق التنمية الشاملة.